Catania | Coro Teatro Bellini a funerali Vigile del fuoco

liberoquotidiano

: Coro polizia di stato sezione di Catania I portali Catania 25-03-2018 - 9499maria : Coro polizia di stato sezione di Catania I portali Catania 25-03-2018 - 9499maria : Coro polizia di stato sezione di Catania 25-03-2018 - maurizi25852323 : @emergenzavvf Grazie curva Nord Catania, grazie a tutti il mondo ultras d'Italia, che con uno striscione o un sem… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Palermo, 28 mar. (AdnKronos) - IlMassimopartecipa al lutto e al cordoglio delle famiglie delle vittime e dell'intera città, "scossa per la tragica esplosione di via Sacchero". In Cattedrale per l'ultimo saluto a Dario Ambiamonte, il pompiere 39enne rimasto ucciso il 2 marzo durante