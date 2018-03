Catania : Coro Teatro Bellini a funerali Vigile del fuoco : Palermo, 28 mar. (AdnKronos) – Il Teatro Massimo Bellini partecipa al lutto e al cordoglio delle famiglie delle vittime e dell’intera città, “scossa per la tragica esplosione di via Sacchero”. In Cattedrale per l’ultimo saluto a Dario Ambiamonte, il pompiere 39enne rimasto ucciso il 2 marzo durante l’intervento di soccorso, ci sarà una delegazione del Coro che eseguirà l’Ave Verum Corpus K 618 di ...