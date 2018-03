Caso Bellomo | chiesto il processo per il giudice che imponeva minigonne e tacchi alle

Caso Bellomo - verso il processo per stalking e lesioni il giudice che imponeva le minigonne (e altro) alle borsiste : stalking e lesioni personali gravi. Il giudice – che costringeva le borsiste a mettere la minigonna – va verso il processo. La Procura di Piacenza ha chiesto il rinvio a giudizio per Francesco Bellomo, consigliere di Stato destituito, e Davide Nalin, pm di Rovigo sospeso dal ruolo. Gli inquirenti hanno scoperto in mesi di indagini che per frequentare i corsi per diventare magistrato le dottorese in giurisprudenza venivano sottoposte ...

Caso Bellomo : 'Il contratto non mi è mai stato contestato' : "Io non ho parlato del contratto neanche nel procedimento disciplinare per un motivo semplicissimo: che non mi è stato contestato". Lo ha detto a Matrix Francesco Bellomo, l'ex giudice del Consiglio ...

Caso Bellomo - corsista interrogata a Bari : "Ho accettato il dress code perchè minacciata" : Una delle corsiste sentite avrebbe firmato il contratto che prevedeva un codice di comportamento con tanto di dress code, mini gonne e tacchi imposto dall'ex...

Consiglio di Stato - il Caso Bellomo si poteva evitare? : In questi giorni sono ospite di trasmissioni televisive per discutere del cosiddetto caso Bellomo. Nei vari dibattiti, però, ho notato che è rimasto estraneo un interrogativo cruciale: si poteva evitare questo ennesimo scandalo? La risposta a mio avviso è certamente sì, e per molte ragioni. La prima. L’accesso al Consiglio di Stato del consigliere Bellomo è Stato conteStato (peraltro da me) con ricorso articolato e motivato, con il quale ben ...

Caso Bellomo : rischio 'cattivi maestri' : 18.25 "C'è il rischio di incontrare cattivi maestri, bravi nella formazione tecnica ma poi carenti dal punto di vista dei valori e dei principi che per noi sono ugualmente importanti". Lo dice il presidente Anm Albamonte: "Quello che ci fa capire l'esperienza Bellomo è che chi si deve preparare per entrare in magistratura non deve solo conoscere leggi e giurisprudenza, ma avere anche una formazione etica che ha bisogno di un modello: se il ...

