Casinò di Campione | rapina a mano armata | rubati 500 mila euro

Casinò : ‘Special Night Lives’ sabato al Seven di Campione d’Italia : Milano, 27 mar. (AdnKronos) – Appuntamento con ‘Special Night Lives’ sabato 31 marzo al ristorante Seven, al settimo piano del Casinò Campione d’Italia. La serata vedrà protagonista – a partire dalle ore 20 – Natasha Bargna, in arte Naturelle. Padre canturino, madre del Burundi: vocalist per metà lariana, Naturelle coltiva la black music con gli esiti appassionati di una voce particolarmente intensa capace di ...

Comasco vince 250mila franchi al Casinò di Campione : La vincita è di quelle che concorrono a cambiare una vita : 250.950 franchi. Tanto era l'ammontare del jackpot di una slot Cherry 5000 che ieri un Comasco di 67 anni si è assicurato alle 18.29, dopo ...

Casinò : Campione - vincita di 250mila alle slot machine : Milano, 29 gen. (AdnKronos) - Un cittadino comasco ha vinto 250mila alle slot machine del Casinò di Campione d'Italia. Lo comunica il Casinò di Campione d'Italia. La vincita è stata realizzata ieri su una slot Cherry 5000. Un cittadino kosovaro residente in Svizzera ha vinto 40.100 franchi e un mila

Casinò di Campione al verde I pm scommettono sul crac : Ma non si vive di sole puntate: ricca è infatti pure la parte dedicata all' intrattenimento con spettacoli, concerti, gran galà e servizi di ristorazione. Ma per scommettere non bisogna essere ...

Casinò di Campione d'Italia rischia il fallimento : E' stata la procura di Como a chiederlo al Tribunale, perché la società che gestisce la casa da gioco, di cui il comune è socio unico, ha debiti per quasi 51 milioni di euro. Una esposizione enorme ...

Campione d'Italia - la procura chiede il fallimento del Casinò - : La società che gestisce la casa da gioco avrebbe accumulato debiti con il Comune e con alcune banche. Gli inquirenti continuano a indagare per peculato

La procura di Como chiede il fallimento per il Casinò di Campione d’Italia : La procura di Como ha chiesto il fallimento del casinò di Campione d’Italia per insolvenza. La decisione è stata presa al termine di un’inchiesta nata da un esposto del sindaco di Campione, il medico forzista Roberto Salmoiraghi, che quando era all’opposizione denunciò che il casinò non trasferiva i soldi al Comune. ...

Como - Procura chiede il fallimento del Casinò di Campione : La Procura della Repubblica di Como ha chiesto il fallimento per insolvenza del casinò di Campione d'Italia , una delle 4 case da gioco italiane con sede nell'enclave italiana in territorio svizzero, ...

Como - Procura chiede il fallimento del Casinò di Campione : Como, Procura chiede il fallimento del casinò di Campione Una delle quattro case da gioco in Italia è in crisi e rischia la chiusura Continua a leggere L'articolo Como, Procura chiede il fallimento del casinò di Campione sembra essere il primo su NewsGo.