Cartabianca | Salemme non promuove il film e ricorda Frizzi | La vita è assurda e

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Avrebbe dovuto parlare di Una festa esagerata, il suo ultimouscito nelle sale il 22 marzo. Invece Vincenzoha preferito rivolgere pensieri e parole esclusivamente a Fabrizio.Un intervento commosso, con la voce strozzata dall’emozione, che ha aperto la puntata di martedì di. “Fabrizio era un bambino, aveva una risata sonora e semplice che solo i bambini possono avere. Ci stupiva sempre e lui stesso si stupiva. Aveva l’ironia di Corrado, ma Corrado era più graffiante. Lui si metteva a servizio delle persone a casa, per far sì che quelle persone trovassero serenità. Così ha servito la televisione”. Nel 2010condusse su Raiuno lo show Da nord a sud...e ho detto tutto, programma non fortunatissimo sotto il profilo degli ascolti che vide la partecipazione dicome ospite. “La trasmissione non andava bene, era difficile trovare ospiti. Lui ...