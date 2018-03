Carriere | lo studio | “La fortuna conta più del talento Per questo i mediocri battono chi

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Secondo Seneca lanon esiste. Esiste invece il momento in cui ilincontra l’occasione. Giacomo Leopardi, nei suoi “Pensieri”, scrive “prendete una persona di vero valore e una di valore falso in qualsiasi ambito e vedrete che la seconda è sempre piùta della prima”. Di citazioni apparentemente contrastanti sul ruolo e il peso dellanella nostra vita si potrebbero riempire pagine intere. Quasi sempre però si esamina la questione partendo dalla propria esperienza personale ed elevandola a sistema generale. Primo sbaglio in un campo di riflessione minato da tanti possibili errori concettuali e dove basta poco scivolare nell’ovvio. Tresi dell’università di Catania (i fisici Alessandro Pluchino e Andrea Rapisarda e l’economista Alessio Emanuele Biondo) hanno però provato ad ancorare la valutazione che la sorte gioca nel successo professionale a dati ...