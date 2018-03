Carlo Verdone non testimonierà al processo per la morte di Martina Rossi #verdone

MORTE MARTINA ROSSI - Carlo Verdone NON SARA' TESTE/I genitori della vittima : "Tentativi di depistare processo" : CARLO VERDONE non sarà ascoltato in qualità di testimone nel processo per la MORTE di MARTINA ROSSI: non è stata accolta la richiesta dell'accusa e l'attore non comparirà in tribunale(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 22:47:00 GMT)

Morì cadendo dal balcone : Carlo Verdone tolto dalla lista dei testimoni : L'attore e regista carlo Verdone non testimoniera' in aula sul caso della morte di Martina Rossi, la studentessa genovese morta a Palma di Maiorca il 3 agosto 2011 precipitando dal balcone. Verdone e' ...

STASERA A CASA DI ALICE/ Su Iris il film con Carlo Verdone (oggi - 20 marzo 2018) : STASERA a CASA di ALICE, il film in onda su Iris oggi, domenica 25 marzo 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto anche la regia, Sergio Castellitto e Cinzia Leone. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 11:06:00 GMT)

I DUE CARABINIERI/ Su Iris il film diretto da Carlo Verdone (oggi - 25 marzo 2018) : I due CARABINIERI, il film in onda su Iris oggi, domenica 25 marzo 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto anche la regia, Enrico Montesano, Paola Onofri e Massimo Boldi. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 09:05:00 GMT)

AL LUPO! AL LUPO!/ Su Rete Quattro il film con Carlo Verdone (oggi - 12 marzo 2018) : Al LUPO! Al LUPO!, il film in onda su Rete Quattro oggi, lunedì 12 marzo 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto anche la regia, Francesca Neri e Sergio Rubini. Il dettaglio della trama(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 10:40:00 GMT)

BIANCO - ROSSO E VERDONE/ Su Iris il film con Carlo Verdone (oggi - 11 marzo 2018) : BIANCO, ROSSO e Verdone, il film in onda su Iris oggi, domenica 11 marzo 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto anche la regia, Irina Sanpiter ed Elena Fabrizi. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 09:54:00 GMT)

Carlo Verdone - 'inizio a scrivere il mio prossimo film' : Il regista e attore romano ha ripercorso con umorismo la sua carriera artistica: 'Ho iniziato la mia carriera da attore come burattinaio, facendo spettacoli per i bambini, ma non avevo l'intenzione ...

Carlo Verdone : "Inizierò a scrivere il prossimo film" : Tra uno spezzone dei suoi film e l'altro, poi, ha ripercorso la sua carriera con ironia: "Ho iniziato la mia carriera da attore come burattinaio, facendo spettacoli per i bambini, ma non avevo l'...

Un sacco bello/ Curiosità sul film diretto da Carlo Verdone in onda su Iris (oggi - 4 marzo 2018) : Un sacco bello, il film in onda su Iris oggi, domenica 4 marzo 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto anche la regia, Mario Brega e Veronica Miriel. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 21:21:00 GMT)

BOROTALCO/ Su Iris il film con Carlo Verdone e Eleonora Giorgi (oggi - 4 marzo 2018) : BOROTALCO, il film in onda su Iris oggi, domenica 4 marzo 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto anche il cast, Eleonora Giorgi, Christian De Sica e Angelo Infanti. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 09:23:00 GMT)

Alberto Sordi/ Carlo Verdone e il ricordo a Pomeriggio 5 : “15 anni senza di lui ma sembrano minuti!” : Carlo Verdone racconta al quotidiano Il Messaggero il suo rapporto con Alberto Sordi. Ma guai a chiamarlo erede, perché il maestro per lui era ed è inarrivabile.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 18:29:00 GMT)

