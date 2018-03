Carige - ok del CdA a dismissione 1 - 7 mln di crediti deteriorati : Al via la strategia sulle Non Performing Exposures per il periodo 2018-2020 di Banca Carige , approvata ieri 27 marzo 2018 dal Consiglio di Amministrazione della banca per ridurre i crediti ...

Carige - cessione dell'Ict a Ibm : 'L'ingresso dei dipendenti negli organi di controllo' : Genova - Il sindacato dei bancari Cisl, la First-Cgil, chiede l'ingresso dei dipendenti di Carige negli organi di controllo dell'istituto . Il rilancio arriva il giorno dopo l'accordo firmato fra ...

Carige - firmato l'accordo per la cessione dell'Ict a Ibm : Genova - È stato raggiunto nella serata di ieri l'accordo fra sindacati e Carige per la cessione dell'information communication technology , Ict, della banca alla newco JfG , Joint for Growt, che in ...

Carige tenta il rilancio di Ponti. In attesa della sfida fra i soci : In attesa di nuovi colpi di scena sul fronte dei rapporti tra azionisti , Raffaele Mincione sarebbe pronto a chiedere al consiglio di amministrazione l'assemblea straordinaria per la revoca del ...

Banca Carige - si scommette sul possibile riassetto del CdA : Teleborsa, - Banca Carige su di giri a Piazza Affari . Il titolo mostra un rialzo del 2,35% scambiando a 12,11 euro per azione. Secondo alcuni rumors di stampa , il finanziare Raffaele Mincione , ...

