Car sharing | fusione tra Car2Go e DriveNow | nasce colosso da 4 milioni di auto

Fusione Car2go-Drive now - cosa cambia per chi usa il Car sharing? : Nuova Smart Car2go Unione alle porte nell’industria del car sharing. Car2go e Drive Now si fonderanno. Le rispettive capogruppo dei due servizi, le tedesche Bmw e Daimler, hanno trovato un accordo per unire le due divisioni di car sharing. L’intesa tra le aziende di auto non riguarda solo le macchine in condivisione, ma anche altri servizi nei trasporti: corse in taxi, parcheggi e rete di ricarica per i veicoli elettrici. I due ...

Car e bike sharing : lo usa oltre un italiano su quattro : Car e bike sharing: lo usa oltre un italiano su quattro Il numero crescente della mobilità condivisa registrato fra il 2015 e il 2017 è del 50%. Milano si conferma al top tra le città. Siamo primi in europa per diffusione di biciclette in 265 Comuni Continua a leggere

La mobilità condivisa conquista l’Italia - tra Car sharing - bike sharing e car pooling : Fare a meno della propria auto per affidarsi a servizi che rientrano nella categoria della “sharing mobility” (mobilità condivisa) è qualcosa di impensabile per milioni di persone, ma questo non significa che le reali potenzialità dei servizi di trasporto sostenibili nati negli ultimi anni e approdati anche in Italia non siano stati accolti con entusiasmo da un numero crescente di persone. E’ da tempo che si parla delle enormi ...

Con Enjoy Cargo arriva il trasporto in sharing : Enjoy, il vehicle sharing di Eni, è pronta a partire con il nuovo servizio sperimentale dedicato al trasporto condiviso di "cose", in partnership commerciale con Fiat, che vedrà circolare i rossi Doblò Cargo inizialmente nelle città di Milano, Roma e Torino. "Dopo le inconfondibili 500 rosse", sottolinea una nota, "Enjoy vuole ampliare l'offerta e rivoluzionare la ...

CheckMyBus trova le migliori offerte per bus - treni - voli e Car-sharing : CheckMyBus è un'applicazione che permette di confrontare le migliori offerte per viaggiare in autobus, treni, voli e car-sharing. I filtri disponibili permettono di trovare il viaggio più adatto alle esigenze del passeggero specificando delle fermate, il mezzo di trasporto, la compagnia preferita e ordinando i risultati per prezzo, orario di partenza e durata del viaggio. L'articolo CheckMyBus trova le migliori offerte per bus, treni, voli e ...

Enjoy in formato Cargo - a Milano debutta lo sharing del trasporto cose : La sperimentazione è appena partita, per ora soltanto venti mezzi in città. Non ci sono vincoli nei punti di prelievo né di riconsegna

General Motors - Un servizio di Car sharing tra privati in stile Airbnb : La General Motors è pronta a lanciare un progetto pilota di car sharing tra clienti privati, ispirandosi alla formula di Airbnb e alle analoghe soluzioni che altre case costruttrici stanno già sperimentando. Progetto pilota in estate. Secondo le informazioni raccolte da Automotive News, i test saranno avviati in estate sfruttando la piattaforma Maven: i clienti renderanno disponibili le proprie vetture nei momenti in cui non sono in uso e ...

Renault Ez-Go - il Car sharing robot sbarca al salone di Ginevra – FOTO : Elettrica, autonoma, condivisa. E’ questa la visione della mobilità urbana del futuro che Renault propone al salone di Ginevra con la Ez-Go, una sorta di veicolo-robot che grazie al dialogo con le infrastrutture è in grado di trasportare autonomamente passeggeri in città. Una buona alternativa sia alla mobilità individuale che al trasporto pubblico. Si tratta di un mezzo che dispone, oltre che della propulsione elettrica, anche di ...

Mercedes-Benz Classe A - Si potrà condividere con il Car sharing tra privati : La Mercedes amplia i servizi dedicati alla nuova Classe A attraverso due inedite proposte. La prima riguarda la possibilità di condividere la compatta con amici e familiari, mentre la seconda è rappresentata da una chiave digitale. Come funziona il car sharing privato. Loperazione sarà possibile grazie a una funzionalità specifica integrata nellapplicazione Mercedes me. Nel dettaglio, il proprietario del veicolo impiegherà ...

