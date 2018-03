Capo servizi segreti siriani a Roma Le Monde | Ali Mamlouk in Italia a gennaio

Le Monde : il Capo dei servizi segreti siriani a Roma nel gennaio scorso : Il quotidiano francese sostiene che Ali Mamlouk, generale di 72 anni, sarebbe venuto in Italia per incontrare i vertici dell’Aise

Le Monde : " Capo servizi siriani a gennaio a Roma - violati atti Ue" : Il capo dei servizi segreti siriani , Ali Mamlouk, si sarebbe recato a gennaio a Roma , dove avrebbe incontrato Alberto Manenti, direttore dell'Aise, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna. Lo scrive il quotidiano francese "Le Monde ", precisando che la visita, "su invito dell'Aise", è stata confermata "da tre fonti molto informate". Per il giornale si tratterebbe di "una violazione degli atti legislativi dell'Ue contro il regime".

Chi è Gina Haspel - nuovo Capo della Cia : veterana dei servizi segreti ma accusata di torture : New York - Gina Haspel sarà la prima donna nella storia a guidare la Cia. Ma se il momento ha connotati storici, come spesso accade con le decisioni di Donald Trump non mancano neppure le controversie:...