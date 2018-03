huffingtonpost

: Capaci: Angelo Corbo e il mestiere di sopravvivere a 'paradossi,omissioni e altre dimenticanze' - clagher : Capaci: Angelo Corbo e il mestiere di sopravvivere a 'paradossi,omissioni e altre dimenticanze' - HuffPostItalia : Capaci: Angelo Corbo e il mestiere di sopravvivere a 'paradossi, omissioni e altre dimenticanze' - angelo_ra_ : RT @kiriosomega: LAUREA ABILITA, MA, COME HO SEMPRE SOSTENUTO NON RENDE CAPACI E ONESTI! DAL MESSAGGERO Roma, operato muore dissanguato!… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Uno sguardo. Il ricordo di uno sguardo. Quello con cui Giovanni Falcone, nell'auto appena impattata contro il muro di asfalto sventrato a, si gira verso il finestrino e "chiede aiuto" agli uomini della sua scorta appena usciti, stravolti, dall'ultima macchina.Quella che lo seguiva.Questo e molto, molto altro resta indelebile nella memoria di chi a tanto orrore è sopravvissuto come, agente di "quella" scorta.Sopravvissuto nell'indifferenza generale, e soprattutto, nel silenzio generale di chi a lui come agli altri tre sopravvissuti a, mai ha chiesto conto più di tanto di come fosse andato quel maledetto giorno e di cosa accadde.Anzi, probabilmente pochi addirittura sanno che aqualcuno è sopravvissuto ...... esattamente come per Via D'Amelio!Fantasmi. Fantasmi che, però, davvero sanno come sono andate le cose.Fantasmi che ...