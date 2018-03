Canottaggio | le speranze di medaglia dell’Italia verso Tokyo 2020 I volti nuovi e i

oasport

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Sicuramente il settore maschile delll’Italia del remo è quello che storicamente ha portato medaglie pesanti alle spedizioni olimpiche azzurre, mala nostra Federazione sta facendo un bellissimo lavoro con le donne, per far sì che il bottino di medaglie possa essere rimpinguato anche da loro. Basti pensare che l’equipaggio più esperto tra le specialità olimpiche è quello del doppio senior di Kiri Tontodonati, la meno giovane della spedizione rosa a Racice, nella scorsa rassegna continentale, nella quale comunque colse il bronzo,nonostante sia nata soltanto il 4 settembre 1994, e di Stefania Gobbi, classe 1995. Se però consideriamo che delle 17 medaglie ottenute nel passato anno solare tra Europei e Mondiali, ben 11 sono arrivate in specialità olimpiche (più una paralimpica), ecco come il lavorola rassegna nipponica debba necessariamente continuare ...