Canada : le mani d’oro di Nelson Mandela vendute per 10 milioni di dollari - ma in bitcoin : La società canadese di trading in criptovalute Arbitrade ha acquistato per ben 10 milioni di dollari in bitcoin gli stampi in oro massiccio delle mani di Nelson Mandela dall'uomo d'affari africano Malcolm Duncan: è la prima volta che avviene una operazione del genere.Continua a leggere

Da domani i Mondiali in Canada - 12 azzurri in gara : Esercito/Sport Evolution Skating, , Cecilia Maffei , Fiamme Azzurre, , Nicola Rodigari , C.S. Carabinieri, e Yuri Confortola , C.S. Carabinieri, . " A questo punto della stagione conosciamo molto ...

Hockey su ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : la Germania non si ferma più! Canada battuto 4-3 : è finale! : Non è il Miracle on Ice delle Olimpiadi del 1980 ma ci va molto, molto vicino. La Germania prosegue la sua favola a PyeongChang 2018 e si qualifica per la finale del torneo di Hockey su ghiaccio battendo il Canada per 4-3. È stata una semifinale pazzesca, in cui è successo di tutto. Una girandola di emozioni che alla fine ha premiato la squadra tedesca, cinica nello sfruttare le incertezze della squadra canadese e abile nel difendere con i denti ...

LIVE Hockey ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Canada-Germania - semifinale. 3-4 - la Germania continua a volare : è finale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Canada-Germania, semifinale del torneo di Hockey maschile di PyeongChang 2018. Il pronostico è sulla carta sbilanciato ma in questo torneo è lecito aspettarsi di tutto. Il Canada ha l’opportunità di tornare in finale per la terza volta consecutiva, la quarta in cinque anni. I nordamericani non hanno certo rubato l’occhio fin qui, ma sanno come si vince. Come ai quarti quando hanno saputo ...

LIVE Hockey ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Canada-Germania - semifinale. 3-4 - i canadesi tentano la rimonta disperata! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Canada-Germania, semifinale del torneo di Hockey maschile di PyeongChang 2018. Il pronostico è sulla carta sbilanciato ma in questo torneo è lecito aspettarsi di tutto. Il Canada ha l’opportunità di tornare in finale per la terza volta consecutiva, la quarta in cinque anni. I nordamericani non hanno certo rubato l’occhio fin qui, ma sanno come si vince. Come ai quarti quando hanno saputo ...

LIVE Hockey ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Canada-Germania - semifinale. 0-1 - i tedeschi continuano a sorprendere! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Canada-Germania, semifinale del torneo di Hockey maschile di PyeongChang 2018. Il pronostico è sulla carta sbilanciato ma in questo torneo è lecito aspettarsi di tutto. Il Canada ha l’opportunità di tornare in finale per la terza volta consecutiva, la quarta in cinque anni. I nordamericani non hanno certo rubato l’occhio fin qui, ma sanno come si vince. Come ai quarti quando hanno saputo ...

LIVE Hockey ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Canada-Germania - semifinale. I campioni in carica canadesi contro i sorprendenti tedeschi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Canada-Germania, semifinale del torneo di Hockey maschile di PyeongChang 2018. Il pronostico è sulla carta sbilanciato ma in questo torneo è lecito aspettarsi di tutto. Il Canada ha l’opportunità di tornare in finale per la terza volta consecutiva, la quarta in cinque anni. I nordamericani non hanno certo rubato l’occhio fin qui, ma sanno come si vince. Come ai quarti quando hanno saputo ...

Hockey ghiaccio - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : sarà battaglia in semifinale tra OAR e Rep. Ceca. Il Canada contro la sorpresa Germania : OAR, Repubblica Ceca, Canada, Germania. Tra queste quattro squadre c’è il nome della medaglia d’oro nell’Hockey a PyeongChang 2018. Domani sono in programma le due semifinali, che definiranno le sfide per le medaglie. Il torneo olimpico ha fin qui detto che il ruolo di favorita spetta alla squadra russa, il team OAR. Il loro percorso di avvicinamento è stato complicato, tra l’esclusione imposta dal CIO alla Federazione ...

Hockey ghiaccio - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : semifinali Germania-Canada e Rep. Ceca-OAR. Programma - orari e come vederle in tv e ... : OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale delle semifinali di Hockey su ghiaccio a PyeongChang 2018. Il Programma Venerdì 23 febbraio ore 8.40 italiane Rep. Ceca OAR ore 13.10 italiane ...

Hockey ghiaccio - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : semifinali Germania-Canada e Rep. Ceca-OAR. Programma - orari e come vederle in tv e Diretta Streaming : Sono rimaste in quattro a giocarsi le medaglie nel torneo maschile di Hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Due di queste erano attese, Canada e OAR, un’altra era tra le plausibili, la Rep. Ceca, la quarta, invece, è una vera e proprio sorpresa. Stiamo parlando della Germania, che ha battuto la Svezia estromettendola dal torneo. Ora i tedeschi proveranno a dire la loro, sebbene non sarà facile contro tre ...

LIVE Hockey ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA. I quarti : Germania a sorpresa : battuta la Svezia! Canada di misura sulla ... : CLICCA QUI PER LA CRONACA DI OAR-NORVEGIA Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OAR-Norvegia, incontro di quarti di finale del torneo di Hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il team ...

Hockey su ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : il Canada la spunta con la Finlandia. La rimonta non basta alla Svezia : passa la Germania! : Canada e Germania completano il lotto delle semifinaliste del torneo di Hockey su ghiaccio maschile a PyeongChang 2018. Gli ultimi due incontri di quarti di finale sono stati emozionanti e combattuti: i canadesi hanno sofferto e vinto contro la Finlandia, di misura, mentre i tedeschi hanno sorpreso la Svezia campione del mondo in carica al termine di una partita dai risvolti incredibili. Che lo scontro tra Canada e Finlandia potesse essere ...

LIVE Hockey ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Canada-Finlandia e Svezia-Germania - quarti di finale. Esame ostico per i canadesi - svedesi favoriti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Canada-Finlandia e Svezia-Germania, quarti di finale del torneo di Hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sono le ultime due sfide dei quarti, quelle che completeranno il quadro delle semifinaliste. C’è grande attesa per la sfida tra Canada e Finlandia. I nordamericani erano i favoriti della vigilia ma nella prima fase non hanno brillato, chiudendo come migliore ...

Il dramma di Zanda : l’ultrarunner è rientrato dal Canada con mani e piedi congelati : Dopo un volo dal Canada all’Italia è arrivato, oggi, all’ospedale di Aosta Roberto «Massiccione» Zanda, l’atleta cagliaritano reduce dalla Yukon Artic Ultra, l’ultramaratona in solitaria, durante la quale ha riportato un congelamento di quarto grado di mani e piedi. Zanda, atterrato all’aeroporto di Torino Caselle, è arrivato al pronto soccorso e s...