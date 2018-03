Campidoglio - Raggi : cordoglio per la morte di Isabella Foglietta : Campidoglio, Raggi: cordoglio per la morte di Isabella Foglietta, consigliere Municipio XV Roma – “Apprendo con profonda e sincera commozione la notizia della prematura scomparsa... L'articolo Campidoglio, Raggi: cordoglio per la morte di Isabella Foglietta proviene da Roma Daily News.

Zingaretti vede Raggi in Campidoglio - primo incontro dopo il voto : Il governatore del Lazio Nicola Zingaretti è in Campidoglio per incontrare la sindaca di Roma Virginia Raggi. Questa è la prima riunione tra la prima cittadina del M5S e il presidente della Regione ...

Elezioni. Campidoglio : monitoraggio sui seggi : Roma Capitale è al lavoro insieme con tutti i livelli amministrativi e i soggetti istituzionali coinvolti per un monitoraggio costante della situazione nei 2600 seggi elettorali... L'articolo Elezioni. Campidoglio: monitoraggio sui seggi su Roma Daily News.

Campidoglio - al termine allerta meteo monitoraggio strade : Maltempo: Campidoglio, al termine allerta meteo monitoraggio complessivo su condizioni strade. Per il pronto intervento sulle buche già al lavoro 31 squadre del Simu e... L'articolo Campidoglio, al termine allerta meteo monitoraggio strade su Roma Daily News.

Campidoglio - archiviato caso nomina Romeo. Raggi : «Cancellato un anno di fango» : ... ricostruzioni fantasiose e insulti perché avevo nominato Salvatore Romeo a capo della mia segreteria politica». Lo ha annunciato

Ostia - casa popolare allo zio di Roberto Spada con l’ok del Campidoglio. Sindaco Raggi : “Verificare rispetto della legge” : Il Comune di Roma del Sindaco 5 Stelle Virginia Raggi ha regolarizzato a Ostia l’occupazione abusiva da parte di Giuseppe Spada, zio del boss Carmine e di Roberto, colui che colpito con una testata il cronista di Nemo Daniele Piervincenzi. È quanto riportato da Messaggero, secondo cui Spada ha vissuto dal 2001 senza alcun titolo una casa popolare in piazza Ener Bettica. Il quotidiano romano ha anche pubblicato la determina dirigenziale, ...

Roma - sit-in in Campidoglio di ‘Non una di meno’ per salvare i centri anti-violenza femminile : “Raggi ascolti” : Manifestazione in Campidoglio contro il rischio chiusura della casa delle donne Lucha y Siesta, in zona Cinecittà, organizzato dal coordinamento ‘Non una di meno‘ per chiedere all’amministrazione “di non chiudere quei luoghi di autonomia, solidarietà e cultura che sono ‘i luoghi delle donne’ a Roma”. Erica Battaglia, delegata all’Assemblea Romana del Pd: “Parliamo della Casa Internazionale delle ...

Campidoglio - Roma - Raggi : in quartiere ebraico 85% differenziata : Roma, 17 gen. (askanews) 'Abbiamo cominciato la prima sperimentazione sulla nuova raccolta differenziata nel quartiere ebraico, dopo neanche un mese era all'85% e oggi è stabile e la città è più ...