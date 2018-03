Campania | l' ente bilaterale turismo finanzia 5 info-point turistici

Depuratori ko e niente scogliere : il mare della Campania affoga nel degrado : Pamela e Vincenzo giocano nell'edificio abbandonato. Si rincorrono tra le lamiere contorte, le bottiglie di plastica, i frantumi di vetro affilati: intorno a loro il mare si è mangiato un'intera ...

Malattie renali croniche e malattie cardiovascolari - la Campania tra le regioni maggiormente a rischio : Domani e fino a lunedì 26 marzo (dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19) visite mediche gratuite al centro commerciale Ipercoop – Quarto Nuovo. A scendere in campo sono i medici della NephroCare, l’obiettivo è quello di scovare in maniera precoce le malattie renali e cardiovascolari, permettendo a chi ne soffre (spesso in maniera inconsapevole) di iniziare per tempo un adeguato percorso di cura. La decisione di portare avanti questa campagna ...

Mastella - incidente stradale in Campania : amputata una falange : incidente stradale per Clemente Mastella, a Dragoni, nell'Alto Casertano. Il sindaco di Benevento è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Piedimonte Matese, ma a breve dovrebbe essere ...

Clemente Mastella ferito in incidente stradale in Campania : Clemente Mastella, sindaco di Benevento, è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 372 Telesina, in seguito ad uno scontro tra l'auto su cui viaggiava e un'altra automobile, ...

Mastella - incidente stradale in Campania : amputata una falange : incidente stradale per Clemente Mastella, a Dragoni, nell'Alto Casertano. Il sindaco di Benevento è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Piedimonte Matese, ma a breve dovrebbe...

Vaccini - Campania : superati i target 95% per l’esavalente e 92% per il tetravalente e morbillo : Sulle vaccinazioni la Campania “ha raggiunto negli ultimi mesi i target di adempimento ministeriale, superando il 95% di copertura vaccinale per la esavalente, e oltre il 92% per la copertura vaccinale del tetravalente e morbillo, recuperando un gap storico della regione”. Così in una nota la Regione Campania, certificando il raggiungimento dell’obiettivo “dell’effetto gregge”. La Regione, ricorda la nota, ...

Alma Seges di Eboli presente a Leguminosa 2018 - la kermesse dedicata ai legumi di Slow Food Campania a Napoli. : ... attraverso laboratori del gusto, social cooking, attività formative, laboratori didattici rivolti alle famiglie e agli istituti scolastici della Campania e spettacoli. Alma Seges parteciperà a ...

Accordo Basilicata-Campania per lo studio dell’ambiente marino : Le agenzie ambientali di Campania e Basilicata hanno siglato un Accordo di collaborazione per il monitoraggio delle acque marino-costiere lucane del litorale tirrenico. L’Arpa Campania metterà a disposizione dei colleghi della Basilicata esperienza, strumentazioni, personale e mezzi, tra cui il battello oceanografico Helios, ammiraglia della flotta dell’agenzia campana. L’obiettivo è approfondire la conoscenza ...

Maltempo Campania : 1° Marzo niente scuole chiuse a Caserta : Oggi 1° Marzo le scuole di Caserta resteranno regolarmente aperte. Il Centro Operativo Comunale sta monitorando la situazione ed e’ in costante collegamento con il sindaco Carlo Marino. “Al momento – si legge nella nota – non sussistono condizioni di particolare disagio o di pericolo che possano giustificare una nuova sospensione dell’attivita’ didattica. Qualora intervenissero nuovi elementi che dovessero ...

Allerta Meteo Campania : domani 1° Marzo niente scuole chiuse a Napoli : ”Ritengo che non ci siano le condizioni per reiterare l’ordinanza e quindi domani si torna alla normalità secondo lo standard quotidiano”: lo ha dichiarato il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in riferimento all’ordinanza emessa ieri che prevedeva le scuole chiuse nelle giornate di ieri e oggi. domani, 1° Marzo, dunque scuole aperte dopo lo stop dovuto all’emergenza freddo e neve. L'articolo Allerta Meteo ...

Biagio Iacolare - presidente della Sma Campania - ha detto che si dimetterà : L'annuncio è arrivato in seguito alla pubblicazione del terzo dei sette video di Fanpage sullo smaltimento dei rifiuti in Campania, che lo riguarda The post Biagio Iacolare, presidente della Sma Campania, ha detto che si dimetterà appeared first on Il Post.

Caso “mazzette” in Campania - lascia il presidente dell’azienda per i rifiuti| : L’avvocato di Biagio Iacolare, numero uno della Sma, ha spiegato comunque che il suo cliente «non ha né chiesto né accettato alcuna somma di denaro»

Biagio Iacolare - presidente della Sma Campania - ha detto che si dimetterà : L'annuncio è arrivato in seguito alla pubblicazione del terzo dei sette video di Fanpage sullo smaltimento dei rifiuti in Campania, che lo riguarda The post Biagio Iacolare, presidente della Sma Campania, ha detto che si dimetterà appeared first on Il Post.

Caso mazzette in Campania - lascia il presidente della Sma : Biagio Iacolare, presidente della Sma Campania, società in house della Regione per la tutela dell’ambiente, coinvolto nell’inchiesta della procura di Napoli su promesse di tangenti documentate nei video di Fanpage, si dimetterà dall’incarico. Lo rende noto il suo legale, Nello Palumbo. «Per evitare qualsiasi strumentalizzazione in ordine ad una vic...