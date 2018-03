Camorra | risolto cold case di 22 anni fa Arrestati 2 appartenenti al clan Belforte

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Undiè statoa distanza di quasi 22. Vittorio Rega fu ucciso nelle campagne di Maddaloni (rta) il 30 luglio del ’96. La polizia dirta ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio in concorso, emessa dal gip di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di due esponenti deldi Marcianise: Antonio Bruno, classe 1957, già in carcere a Santa Maria Capua Vetere, e Pasquale Cirillo, classe 1971, detenuto nel carcere milanese Opera. Le indagini della Squadra mobilertana hanno permesso la riapertura del procedimento e confermato la matrice camorristica dell’agguato, che in quegliscosse particolarmente l’opinione pubblica. Come emerso fin dalle prime battute, infatti, Vittorio Rega fu ucciso semplicemente perché si trovava nel posto sbagliato al momento ...