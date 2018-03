Camere da letto disordinate? Ecco i sette trucchi per un armadio perfetto

laragnatelanews

(Di mercoledì 28 marzo 2018) “La vita comincia davvero solo dopo aver messo ordine in casa”. Anche se non tutti si rispecchiano in questa frase, il guru del riordino Marie Kondo, prova ad insegnarci con i suoi libri il metodo giapponese per mettere ordine nella propria vita, partendo proprio dalla casa. Che se poi ci pensiamo bene, una casa ordinata dà anche ordine mentale e soprattutto eliminare quello che non serve più ci aiuta a guadagnare tempo prezioso. Basti pensare ai momenti persi mentre si cerca quell’adorabile maglioncino che nell’attesa di essere indossato è stato risucchiato dalla confusione del proprio. Oppure quando si vorrebbero indossare i propri jeans preferiti, mentre nell’affannosa ricerca si fa scorrere tutto quello che si trova appeso alla rinfusa sulle grucce. Senza contare l’ansia che questa cosa genera se si è in ritardo (e se non lo si è, si finisce per esserlo!). vente-privee, ...