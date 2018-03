Cambiare l' Islam è possibile | saranno le donne a farlo

L'islam deve Cambiare. La persecuzione non è iniziata con l'Isis : Bisogna essere onesti con la religione islamica. Bashar Warda sembra avere le idee chiare riguardo il dialogo interreligioso . L' arcivescovo della arcieparchia di Arbi ha sottolineato come la persecuzione dei cristiani non rappresenti una novità storica apportata dallo stato islamico dell'Isis. Secondo quanto riportato dal Catholic Herald, infatti, durante un discorso alla Georgetown University di Washington, Warda ha ribadito la ...