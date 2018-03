California . Giù dalla scogliera - famiglia distrutta : 5 morti. I bimbi sbalzati fuori dall’auto : California. Giù dalla scogliera , famiglia distrutta : 5 morti. I bimbi sbalzati fuori dall’auto Lo sconvolgente incidente è avvenuto sulla Pacific Coast Highway in California, vicino a Mendocino. Due donne e tre bambini sono deceduti dopo un volo di 30 metri. Ancora da chiarire le cause del dramma.Continua a leggere Lo sconvolgente incidente è avvenuto sulla […]

Giulia De Lellis in urban style a Los Angeles - effervescente! Ultime ore in California e rientro in Italia : Il , mondo della moda e del fashion style , sta vivendo una fase di profonda evoluzione, anche per merito dei new social media e social network contemporanei. Le supermodelle più famose del globo ...