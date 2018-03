Calciomercato Milan | occhi puntati su Saint-Maximin

Calciomercato Torino - Belotti via? Il Milan c'è : 'Non basta andare in una grande squadra se poi vai in panchina - ha detto ai microfoni di Rai Sport -. Sono idee che escono sempre fuori ma bisogna valutare bene, a 360 gradi, quale sia la cosa ...

Calciomercato Milan - sorprendente proposta al Real Madrid Video : Dalla Spagna giungono delle indiscrezioni molto importanti per quanto riguarda il #Calciomercato del #Milan. Stando a quanto riporta il noto quotidiano iberico Sport, infatti, il Real Madrid ha messo nel mirino Donnarumma e Suso per la prossima stagione. Il primo piace moltissimo al numero uno del Real, Florentino Perez, perché è uno dei più interessanti prospetti del calcio mondiale e viene considerato dagli esperti uno dei migliori portieri ...

Calciomercato Milan - colpo di scena su Donnarumma? Ecco gli scenari Video : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il #Calciomercato del #Milan; le ultime notizie si concentrano su Gianluigi Donnarumma, portiere sul quale è stato ormai detto di tutto. Stando a quanto riporta il noto quotidiano La Gazzetta dello Sport, il numero uno rossonero potrebbe lasciare il Milan al termine di questa stagione. Pare infatti che la dirigenza rossonera abbia cambiato idea sul futuro del portiere; come scrive La Gazzetta ...

Calciomercato - mal di pancia in casa Juventus - Milan - Torino e Genoa : Il campionato di Serie A è nella fase decisiva ma si pensa anche alla prossima stagione ed al mercato. In particolar modo sono diversi i calciatori che soffrono di ‘mal di pancia’ e che al termine del campionato vorrebbero cambiare maglia. Partiamo dalla Juventus, tanta la concorrenza per Mario Mandzukic e che nella prossima stagione dovrebbe anche aumentare, per il croato potrebbero essere gli ultimi mesi con la Juventus. In casa ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Udinese - può arrivare Locatelli dal Milan : Calciomercato Udinese – Stagione altalenante per l’Udinese, l’arrivo in panchina di mister Oddo aveva cambiato le carte in tavola per i bianconeri ma adesso la squadra sta attraversando un momento molto negativo, l’obiettivo salvezza rimane vicinissimo. Ma si pensa anche alla prossima stagione ed al mercato, non sono da escludere diverse novità soprattutto per il centrocampo. In particolar modo secondo indiscrezioni ...

Calciomercato Milan - possibile un clamoroso ritorno : ecco la situazione Video : Arrivano importanti notizie dalla Spagna per quanto riguarda il #Calciomercato del #Milan. Stando a quanto riportano i media iberici, infatti, al termine della stagione Carlos Bacca potrebbe tornare in rossonero. Il centravanti colombiano ha notevolmente deluso in questa sua stagione al Villareal e il club iberico non avrebbe intenzione di riscattarlo. Bacca, che ha vinto due Europa League con il Siviglia sotto la gestione dell'esperto tecnico ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - Belotti o Dzeko : pronto l’assalto per il giallorosso : Calciomercato Milan – Il Milan è in grande ripresa, l’arrivo in panchina di Gennaro Gattuso ha cambiato completamente le carte in tavola, adesso la squadra è tornata in corsa per la qualificazione in Champions League. Nel frattempo la dirigenza rossonera lavora sul mercato per la prossima stagione, l’intenzione è quella di rinforzare l’attacco, Kalinic infatti ha deluso, da valutare la posizione di Andrè Silva mentre ...

Calciomercato Milan - l’agente di Cutrone spaventa i tifosi rossoneri : Calciomercato Milan – Stagione strepitosa fino la momento per l’attaccante Patrick Cutrone, il giovane calciatore sta trascinando la squadra di Gattuso verso l’obiettivo Champions League. Cutrone è finito nel mirino dei più importanti club, la conferma arriva direttamente dall’agente del calciatore: “quando un 20enne ha questi numeri, è normale che sia sotto la lente d’ingrandimento di molte società”, ha ...

Calciomercato Milan - Mirabelli scatenato : vicino un doppio colpo? Ecco i nomi Video : Il #Milan è letteralmente scatenato sul mercato; il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, infatti, ha chiuso il colpo Pepe Reina il quale arrivera' a parametro zero dal Napoli e ha prelevato Strinic dalla Sampdoria, due ottimi acquisti di esperienza. Il Milan, inoltre, è molto vicino anche all'ingaggio di Ki, forte centrocampista centrale coreano che al momento milita nelle fila dello Swansea, dove sta disputando una buonissima stagione. Si ...

Calciomercato Milan - Gattuso firma : dettagli rinnovo : ... secondo quanto si legge questa mattina in edicola sulle colonne de 'La Gazzetta dello Sport', il direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli , impegnato durante la sosta per le nazionali a ...

Calciomercato Milan : uscite ed entrate possibili Video : La sosta di campionato è quel momento in cui si possono tirare le conclusioni ed effettuare quei ragionamenti che quotidianamente non è possibile effettuare perchè la frenesia del campionato e delle coppe costringono la mente ad essere concentrata alle questioni di campo. Eliminato in Europa League per mano dell'Arsenal [Video], il #Milan di campionato è sempre vincenteda 5 turni, all'ultimo respiro contro il Genoa, in rimonta contro il Chievo, ...

Calciomercato Milan - possibile uno scambio di attaccanti con il Siviglia Video : Momento molto positivo per il #Milan di Gattuso che è riuscito a vincere un'altra importantissima partita con il Chievo Verona. Il match è terminato 3-2 e la rete decisiva è stata di André Silva, calciatore molto criticato in questa stagione. L'attaccante portoghese, infatti, ha messo a segno solo due reti in campionato e la prossima estate potrebbe essere ceduto. Su di lui ci sono alcuni club di Premier League come per esempio il Wolwerhampton, ...