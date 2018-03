Calcio | Sabatini lascia Suning

Suning cambia la strategia sul Calcio? Sabatini pronto all’addio : Le strade di Sabatini e di Suning potrebbero presto dividersi: il dirigente italiano sta pensando alla risoluzione del contratto L'articolo Suning cambia la strategia sul calcio? Sabatini pronto all’addio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Inter - il retroscena : Sabatini aveva chiesto Alex Texeira allo Jiangsu - no di Suning : Calciomercato Inter – Il mercato dell’Inter si è concluso con i soli acquisti di Lisandro Lopez e Rafinha. Il sogno di riportare Javier Pastore in Serie A si è infranto sulla volontà di Suning di non mettere mano al portafoglio. Eppure sarebbero serviti circa 5 milioni per il prestito oneroso, ma il il colosso cinese è stato intrasigente. Nelle ultime ore di Calciomercato, però, la dirigenza nerazzurra le ha provate tutte per ...

Calciomercato Inter - Sabatini vuole accontentare Spalletti : nel mirino un centrocampista svincolato : Calciomercato Inter – Rafinha e Lisandro Lopez sono stati gli unici due colpi dell’Inter nel mercato di gennaio appena concluso. Niente Javier Pastore, per il quale Suning non ha dato il consenso a spendere quei 4-5 milioni per il prestito oneroso, e niente Ramires, altro profilo accostato a lungo ai nerazzurri. Il brasiliano aveva tutte le caratteristiche del giocatore chiesto da Spalletti: ovvero un centrocampista fisico. Le poche ...

Pastore all'Inter / Calciomercato - Suning si mette di traverso : Sabatini e Ausilio alzano bandiera bianca : Pastore all'Inter, ultime notizie: un infortunio complica il trasferimento? Filtra pessimismo alla Pinetina: i tempi sono stretti, Suning è molto perplessa sull'investimento per il Flaco(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 15:35:00 GMT)

Pastore all'Inter/ Calciomercato news - segnali di apertura - ma Ausilio e Sabatini frenano : Pastore all'Inter Calciomercato news, segnali di apertura, ma Ausilio frena. Il direttore sportivo dei nerazzurri non è così ottimista circa il ritorno in Italia del nazionale argentino(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 10:36:00 GMT)

Pastore all'Inter? / Calciomercato news - Ausilio e Sabatini frenano. Il Psg apre al prestito : Pastore all'Inter? I tifosi sognano il colpo di Calciomercato nerazzurro e filtra ottimismo. Ecco e cifre messe sul tavolo del Psg e le parole dell'agente Simonian.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 23:10:00 GMT)

Calciomercato Inter - Ausilio e Sabatini fanno un punto : le ultime novità su Pastore : Calciomercato Inter – Al termine del summit andato in scena nella sede dell’Inter, Ausilio e Sabatini sono stati Intercettati dai microfoni di ‘Tmw’. Incalzati dalle domande dei giornalisti presenti, i due dirigenti nerazzurri hanno fatto un punto sul mercato. Queste le dichiarazioni di Ausilio: “Non ci sono novità su Pastore ne su nessun altro. Sul giocatore del PSG non ci sono le condizioni: nè per noi, né per ...

Calciomercato Inter - sfumano 2 obiettivi di Sabatini : il cerchio si stringe! : Calciomercato Inter – L’Inter vede sfumare ben due dei nomi che nelle ultime ore gli sono stati accostati con insistenza. Si tratta in primis di Lucas Moura, il quale dal Psg potrebbe accasarsi ben presto al Tottenham dopo tante voci che vedevano i nerazzurri vicini al calciatore in uscita da Parigi. Anche il nome di Sturridge va allontanandosi, con l’attaccante del Liverpool che sembra ad un passo dal West Ham. Sabatini dunque ...

Calciomercato Inter - si pensa anche a giugno : Sabatini rivuole il pupillo Lamela - i dettagli : Calciomercato Inter – Si preannuncia un gran di finale di mercato con l’Inter intenzionata a piazzare almeno un altro colpo. Il sogno rimane Javier Pastore, ma la trattativa con il Psg sembra vivere una fase di stallo. Occhio quindi ad un possibile ritorno di fiamma per Correa, considerato la prima alternativa al ‘Flaco’. Intanto la dirigenza nerazzurra pensa già alla prossima stagione con Sabatini che vorrebbe riportare ...

Calciomercato Inter - nuovo nome per la fascia destra : Sabatini punta un ex United : Calciomercato Inter – L’Inter è sicuramente una delle squadre più attive in queste ore di Calciomercato sia in entrata che in uscita. L’intenzione dei nerazzurri è quella di mettere a segno almeno un altro colpo con Spalletti che gradirerre l’acquisto di un centrocampista. Nel frattempo però Sabatini e Ausilio stanno definendo la cessione in prestito con diritto di riscatto al West Ham di Joao Mario. Per il futuro invece ...

PASTORE ALL'INTER?/ Calciomercato - incontro tra Ausilio e Sabatini con l'agente Simonian : affare possibile? : Calciomercato, PASTORE ALL'INTER? incontro tra i dirigenti nerazzurri e l'agente Simonian, l'argentino è interessato ma il PSG non sembra intenzionato a cederlo(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 06:20:00 GMT)

Calciomercato Inter : Sturridge interessa a Sabatini ed Ausilio : In queste ultime ore, in casa Inter si è fatto un’altro nome per il reparto offensivo: Daniel Sturridge Dopo che il mercato in entrata ha di fatto regalato due colpi in casa nerazzurra, prima quello di Lisandro Lopez dallo Sporting Lisbona, il secondo quello di Rafinha dal Barcellona. Due colpi per due reparti che li necessitavano. Soprattutto in quello arretrato, dove a parte Miranda e Skriniar, i due titolari, restava solo ...

Calciomercato Inter - Sabatini pesca l'erede di Candreva? Video : Un rapporto che va avanti tra alti e bassi quello tra i tifosi dell'#Inter ed Antonio #Candreva. Titolare inamovibile sulla corsia destra dal suo arrivo a Milano nell'estate del 2016 dalla Lazio, l'esterno della Nazionale ha saputo meritarsi gli applausi di 'San Siro' per la quantita' di occasioni create dalla sua parte, finendo però spesso anche al centro di diverse critiche per la poca precisione dei suoi cross. Se l'Inter domina la classifica ...

Calciomercato Inter - Spalletti : 'Lopez? Bravi Ausilio e Sabatini' : MILANO - A margine della riunione tra gli allenatori e gli arbitri sul Var Luciano Spalletti ha commentato l'arrivo di Lisandro Lopez all' Inter : ' Questa operazione è la conferma che abbiamo ...