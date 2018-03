Calcio | Piacenza in emergenza a centrocampo per la gara con la Carrarese

Calcio - serie C : Monza Pro Piacenza 2-0 : CLICCA QUI PER ASCOLTARCI IN STREAMING Finisce qui la partita. Un buon Pro Piacenza cade al Britaneo, 2-0 in favore del Monza. 85 Il Pro spinge, Alessandro cade in area ma l'arbitro lascia correre 65 ...

Calcio - serie C : Il Pro Piacenza rinasce nel secondo tempo. Pontedera Pro Piacenza 1-1 : Dalle 18.30 segui in diretta su RADIO SOUND il match di serie C tra Pontedera e Pro Piacenza. Ascolta STADIO SOUND , il programma dello sport piacentino. Primo tempo 10 Fase di studio, poche emozioni. 17 Gol del Pontedera . Gol di Grassi direttamente da Calcio d'angolo. Parabola spinta dal forte vento presente al Mannucci di Pontedera.

Calcio - serie C : Piacenza Prato 1-0 LIVE : Catalano CLICCA QUI PER ASCOLTARE IN STREAMING Il pareggio di Pisa può essere un buon viatico per raggiungere la tanto agognata continuità. Per arrivare al suo obiettivo il Piacenza non può però ...

Calcio - serie C : Piacenza Prato 0-0 LIVE : Catalano CLICCA QUI PER ASCOLTARE IN STREAMING Il pareggio di Pisa può essere un buon viatico per raggiungere la tanto agognata continuità. Per arrivare al suo obiettivo il Piacenza non può però ...

Calcio - serie C : Pontedera Pro Piacenza 1-0 LIVE : Pea CLICCA QUI PER ASCOLTARE IN STREAMING Dopo la straordinaria prova con il Livorno di sabato pomeriggio il Pro di Fulvio Pea è chiamato a ripetersi in trasferta a Pontedera. I rossoneri ora hanno ...

Calcio - serie C : Pisa Piacenza LIVE : CLICCA QUI PER ASCOLTARE LA GARA IN STREAMING Probabile formazione: Fumagalli, Castellana, Silva, Pergreffi, Masciangelo, Segre, Taugouredau, Della Latta, Di Molfetta, Corazza, Corradi. All. ...

Calcio - serie C : il Piacenza cerca il colpaccio a Viterbo : Sabato pomeriggio, dalle 14.30, segui in diretta su RADIO SOUND , la puntata speciale di STADIO SOUND , dedicata al 28esimo turno di campionato di serie C. Ascolta in streaming VITERBESE " Piacenza cliccando qui Non avrà sicuramente i favori del pronostico il Piacenza nella sfida della 28esima giornata di campionato, a Viterbo, contro la Viterbese Castrense quarta ...

Calcio - serie C : Piacenza Pontedera LIVE : Ogni domenica ascolta STADIO SOUND , la trasmissione dello sport piacentino a 360° CLICCA QUI PER ASCOLTARE IL MATCH IN STREAMING Probabile formazione 4-3-3: Fumagalli, Castellana, Silva, Pergreffi, ...

Calcio - serie C : Pro Piacenza Viterbese 1-0 LIVE : Ogni domenica segui STADIO SOUND , la trasmissione dello sport piacentino a 360° CLICCA QUI PER ASCOLTARCI IN STREAMING 37 Cavagna serve Musetti che in area di rigore beffa Iannarilli 26 Colpo di ...

Calcio - Serie C. Al 'Garilli' ostacolo Viterbese per il Pro Piacenza : Segui Pro Piacenza Viterbese in diretta su STADIO SOUND , il programma radiofonico con tutto lo sport piacentino ogni domenica sulle frequenze di RADIO SOUND ! Clicca QUI per ascoltarci in streaming Il Pro Piacenza ha, nello scorso turno, ottenuto un buon pareggio 0-0 sul difficile campo dell'Olbia: i piacentini, che hanno dovuto rinunciare allo squalificato Aspas, si sono difesi con ...

Calcio - serie C : Arzachena Piacenza LIVE : Segui STADIO SOUND , la trasmissione dello sport piacentino a 360° CLICCA QUI PER ASCOLTARCI IN STREAMING Probabile Formazione del Piacenza: , 4-3-3, : Fumagalli, Di Cecco, Silva, Pergreffi, ...

Calcio : Arezzo Piacenza LIVE : Segui Arezzo Piacenza su RADIO SOUND , ogni domenica, ascolta STADIO SOUND , la trasmissione dello sport piacentino. CLICCA QUI PER ASCOLTARCI IN STREAMING Probabili formazioni: Arezzo 3-5-2: Ferrari, Muscat, Varga, Sabatin, Luciani, Lulli, De Feudis, Foglia, Benucci, Di Nardo, Moscardelli. All. Pavanel Piacenza 4-3-3: Fumagalli, Di Cecco, ...

Calciomercato - Di Molfetta dal Vicenza al Piacenza : Piacenza - Davide Di Molfetta è un nuovo giocatore del Piacenza . L'esterno classe 1996 cresciuto nel settore giovanile del Milan ha firmato oggi un contratto fino al 2020 con il club emiliano, ...

