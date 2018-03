Calcio | la piccola Italia | il ritorno al gol e il pareggio di Wembley L’esplosione di

oasport

(Di mercoledì 28 marzo 2018) L’sta cercando di ripartire dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018, il punto più basso della storia del nostro, ma la strada è incredibilmente in salita. La nostra Nazionale è riuscita a pareggiare con l’Inghilterra nel tempio dima l’1-1 contro i maestri, arrivato dopo la sconfitta contro l’Argentina, è una timida consolazione. Qualche piccolo segnale confortante c’è stato ma è ancora troppo poco per provare a guardare con più fiducia all’imminente futuro (non giocheremo un match ufficiale fino a settembre quando inizierà la Nations League). Poche note positive ma per fortuna è arrivato il gol: soltanto su rigore ma quantomeno Lorenzo Insigne è riuscito a spezzare un digiuno che proseguiva da tre incontri (non avevamo bucato la rete nel doppio incrocio sciagurato con la Svezia e nemmeno durante l’amichevole contro ...