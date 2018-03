Calcio e serie Tv | scatta in Europa la portabilità | streaming garantito agli studenti

Calcio e serie tv in streaming : da aprile potremo guardarli anche nel resto d'Europa : Dal primo aprile potremo usufruire di servizi a pagamento in streaming , come Netflix, Spotify o Sky Go, anche in qualsiasi altro Paese europeo senza alcuna restrizione. Fino ad oggi, infatti, questi ...

Italia Zola crisi Calcio azzurro Serie A Insigne Verdi : Abbiamo problemi generali che, inevitabilmente, si riflettono nello sport'. MODELLO RINASCITA - 'Guarderei alla Germania. Dopo la riunificazione, lo stato tedesco ha attraversato un momento difficile ...

MEDIAPRO - DIRITTI TV 64 MILIONI ALLA SERIE A/ Versato l'anticipo alla Lega Calcio : sfida a sorpresa a Sky? : MEDIAPRO, DIRITTI tv 64 MILIONI alla SERIE A: Versato l'anticipo alla Lega Calcio per il triennio 2018-21 con un giorno di anticipo sulla data stabilita, ora partono le trattative. (Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 21:28:00 GMT)

Calcio - Massimiliano Allegri vince la Panchina d’Oro : miglior allenatore della Serie A - eguagliati Conte e Capello : Massimiliano Allegri ha vinto la Panchina d’oro per la Serie A, stagione 2016-2017. Il premio, assegnato al miglior tecnico della stagione, è stato conferito all’allenatore della Juventus da parte dell’Assoallenatori che oggi si è riunita a Coverciano. Il toscano ha preceduto Gian Piero Gasperini (Atalanata) e Maurizio Sarri (Napoli). Allegri si è così imposto per la terza volta in carriera dopo le affermazioni con il Cagliari ...

Calcio - Serie A : Allegri vince la Panchina d'Oro : Il riconoscimento si riferisce all stagione 2016-17, in base ai voti dei colleghi tecnici. Ringraziamenti da parte del mister della Juventus anche se 'un pochino meno a Sarri' che vinse l'anno scorso -...

Albalonga Calcio (serie D) : Frasca - peccato per il pari : Frasca: Col Flaminia, potevamo accorciare sul Rieti – Roma – Secondo pareggio interno consecutivo senza reti per l’Albalonga. La squadra di mister Marco Mariotti, suo... L'articolo Albalonga calcio (serie D): Frasca, peccato per il pari proviene da Roma Daily News.

Calcio serie D; il Troina vince ad Eboli e rimane in corsa per la promozione : Per la cronaca le reti sono state segnate da Tuninetti e da Vasquetz con una doppietta. Una vittoria fortemente voluta quella conquistata dai rossoblù del tecnico Peppe Pagana che erano reduci dal ko ...

Calcio femminile - 17ma giornata Serie A 2017-2018 : cinquina della Juventus - Bonansea scatenata. Cade la Res Roma a Verona : Si è completato quest’oggi il 17° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A. La Juventus ha risposto presente, conquistando il successo sul campo del Sassuolo grazie ad un perentorio 5-0. Protagonista dell’incontro, senza se e senza ma, Barbara Bonanesa. L’esterno della Vecchia Signora e della Nazionale italiana, in versione Garrincha, ha seminato il panico nella retroguardia neroverde, facendosi trovare pronta ...

Calcio - serie C : Monza Pro Piacenza 2-0 : CLICCA QUI PER ASCOLTARCI IN STREAMING Finisce qui la partita. Un buon Pro Piacenza cade al Britaneo, 2-0 in favore del Monza. 85 Il Pro spinge, Alessandro cade in area ma l'arbitro lascia correre 65 ...

Calcio femminile - 17a Giornata Serie A 2017-2018 : la Juventus in trasferta a Reggio Emilia - il Brescia ospita il Chievo Verona : Va in scena domani il diciassettesimo turno della Serie A di Calcio femminile e nuovo confronto a distanza tra Juventus e Brescia per il primato del torneo nazionale. La Vecchia Signora, a punteggio pieno dopo 16 partite, va a Reggio Emilia dove affronterà il Sassuolo (penultimo in classifica) a caccia dei tre punti. Le ragazze di Rita Guarino, reduci dal rotondo successo in Coppia Italia (8-0 alla Novese), vogliono allungare la loro strepitosa ...

Calcio femminile : Arbitri e programma della Serie A e B - InfoOggi.it : Fiorentina Women's-Ravenna sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti e sul sito web ufficiale Calciofemminile.lnd.it. Le telecamere di ...

Ronaldo parla di Calciopoli ma commette una gaffe : "La Juve finì in Serie C" : Ronaldo il Fenomeno , naturalmente, è rimasto legato a doppio filo all'Inter. Nonostante il primo tradimento, nell'estate del 2002 quando scappò con un auto in piena notte per firmare con il Real ...

Serie A - Rosetti : 'Con il Var Calcio più giusto e arbitri meno soli' : Con la Var 'il calcio è più giusto' e gli arbitri 'sono meno soli'. Così Roberto Rosetti, responsabile italiano del progetto per la sperimentazione della videoassistenza, parla della 'rivoluzione ...