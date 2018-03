Cadillac XT4 - La Suv compatta debutta negli Usa

quattroruote

: La #XT4 debutta al Salone di New York come #Suv più compatta dell'intera gamma #Cadillac - quattroruote : La #XT4 debutta al Salone di New York come #Suv più compatta dell'intera gamma #Cadillac -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Al Salone di New York laamplia la propria gamma presentando una nuova Suv, la XT4, destinata a diventare il nuovo modello d'ingresso della Casa americana. Lunga 4,59 metri, la sport utility propone un confortevole abitacolo a cinque posti che, in un un ambiente con il classico stile lussuoso del marchio a Stelle e Strisce, racchiude tutte le ultime tecnologie per quanto riguarda infotainment e sicurezza. Dotazione completa. La sorella minore della XT5 segue lo stile anticipato dalle ultime concept della, come la Escala, riprendendo una firma luminosa frontale derivata dal facelift della CT6. Protezioni in plastica grezza percorrono tutta la parte bassa della carrozzeria sottolineando l'animo off-road di questa sport utility che, in America, si proporrà dal prossimo autunno con prezzi a partire da 35.790 dollari, equivalenti a 28.860 euro. In gamma saranno ...