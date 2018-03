Cadavere di uomo sul lungomare di San Leone

Fiumicino - trovato Cadavere di un uomo nel Tevere : trovato un cadavere nel Tevere nel comune di Fiumicino, all'altezza di via Fiumara Grande. Lo riferiscono i vigili del fuoco che sono sul posto con personale SAF , Speleo Alpino Fluviale, e ...

Orrore a Venezia - trovato Cadavere mummificato in casa : l’uomo sarebbe morto 7 anni fa : I carabinieri di Venezia, dopo essere stati allertati da un vicino di casa, hanno scoperto in un appartamento in Sestiere Dorsoduro il cadavere mummificato di uomo. Il decesso risalirebbe a 7 anni fa. Il suo nome era stato cancellato dall'Anagrafe del Comune in quanto irreperibile.Continua a leggere

Roma - Cadavere di un uomo ritrovato in spiaggia a Palidoro : Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto sulla spiaggia di Palidoro, a nord di Fiumicino. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato portato dalle correnti fino alla riva. Si tratterebbe ...

Olbia - Scoperto il Cadavere di un uomo decapitato : M acabra scoperta ad Olbia , in provincia di Sassari. Questa mattina nella zona industriale della famosa meta turistica è stato trovato il cadavere decapitato di un uomo. La tragica scoperta Il corpo ...

Cadavere di un uomo trovato in un pozzo : Il Cadavere di un uomo è stato ritrovato stamattina in un pozzo nelle campagne di Noci, in contrada Fongio, in provincia di Bari. Il Cadavere sarebbe quello di Simone Martucci, 47 anni, titolare di un...

Scoperto in un pozzo il Cadavere di un uomo nel Barese. Si cerca un agente immobiliare con cui aveva avuto un litigio : Il cadavere di un uomo, probabilmente Simone Martucci, è stato trovato in un pozzo nelle campagne di Noci, nel Barese. Si tratta di una delle due persone di cui non si avevano notizia da giovedì: un commerciante 47enne e un agente immobiliare di 27 anni che avevano litigato. Martucci era titolare di un negozio di articoli sportivi.L'altra persona è attualmente ricercata dagli investigatori. Il corpo, a quanto si apprende, ...

Noci - trovato il Cadavere di un uomo in un pozzo : "E' stato ucciso dopo un litigio" : Dei due non si avevano notizia da ieri: si tratta di un commerciante 47enne e un agente immobiliare di 27 anni che avevano litigato. Il cadavere presenta...

Roma - Cadavere di un uomo in un depuratore/ Ultime notizie - si tratta di anziano 77enne scomparso un mese fa? : Roma, cadavere di un uomo in un depuratore: dalle prime indiscrezioni sarebbe un anziano 77enne scomparso misteriosamente all'inizio dello scorso gennaio.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 19:56:00 GMT)

Roma - orrore allo Stadio Flaminio : trovato il Cadavere di un uomo : Riverso in terra, con del sangue che scendeva dalla nuca. Il cadavere di uomo è stato trovato questa mattina all'alba dentro lo Stadio Flaminio. Il corpo è stato rinvenuto...

Roma - un uomo trovato Cadavere nello Stadio Flaminio : Roma, 2 feb. , askanews, Il cadavere di un uomo di circa 40 anni, uno straniero ancora da identificare, probabilmente un senza tetto originario del Bangladesh, è stato trovato questa mattina a Roma ...

Aprilia - trovato Cadavere di un uomo in un parco : Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nella mattinata di oggi nel parco Generale Carlo Dalla Chiesa, ad Aprilia (Latina). Il corpo dell’uomo è stato trovato all’interno dell’area dove vengono...

Ramacca : ritrovato il Cadavere di un uomo ucciso forse dalla mafia Video : Una vicenda raccapricciante. I #Carabinieri del comando provinciale di Catania hanno ritrovato ieri nelle campagne del paesino di Ramacca, il cadavere di un uomo ucciso a colpi di arma da fuoco. Il corpo senza vita [Video] di Emanuele Di Cavolo di 33 anni era riverso in una delle campagne della provincia catanese, crivellato di colpi di arma da fuoco, probabilmente la causa della morte. I militari dell'arma, coordinati dalla procura di ...

