Buzzi Unicem | utili più che raddoppiati e dividendo in crescita nel 2017

Allunga il passo Buzzi Unicem : Ottima performance per la società attiva nel settore del cemento , che scambia in rialzo del 3,13%. Il trend di Buzzi Unicem mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB . Questa situazione ...

Buzzi Unicem in denaro grazie a HeidelbergCement : Teleborsa, - Balza in avanti a Piazza Affari Buzzi Unicem , registrando un incremento dell'1,90%. A sostenere le quotazioni della società italiana specializzata nella produzione di cemento, ma anche ...

Buzzi Unicem in denaro grazie a HeidelbergCement : Balza in avanti a Piazza Affari Buzzi Unicem , registrando un incremento dell'1,90%. A sostenere le quotazioni della società italiana specializzata nella produzione di cemento, ma anche dell'intero ...

Buzzi Unicem in ulteriore flessione - pesa revisione MOL 2017 : ... per questo motivo ha subito in modo acuto i timori relativi all'ipotesi di accelerazione nel rialzo dei tassi da parte della Fed e alle conseguenze negative che questa avrebbe sull'economia a stelle ...

Buzzi Unicem - fatturato in crescita nel 2017 : Teleborsa, - Buzzi Unicem ha chiuso il 2017 con un fatturato consolidato pari a 2,8 miliardi di euro rispetto ai 2,6 miliardi del 2016, in aumento del 5,1% , +3,7% a cambi e perimetro costanti, . Le ...

