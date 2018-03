Busto Arsizio Monza Streaming video e diretta tv | orario e risultato live Play Off

Volley femminile - Playoff Scudetto 2018 : Busto Arsizio-Monza - la bella decisiva. Chi volerà in semifinale? : Questa sera (ore 20.30) Busto Arsizio e Monza si sfideranno per l’ultimo posto nelle semifinali Scudetto di Volley femminile. Al PalaYamay andrà in scena la bella decisiva dei quarti di finale dei Playoff: testa a testa per proseguire la propria corsa verso il tricolore. La vincente se la dovrà vedere contro Novara, Campionesse d’Italia che hanno già eliminato Firenze mentre l’altra semifinale sarà tra Scandicci e ...

Volley femminile - Playoff Scudetto – Quarti di finale : Novara schiaccia Firenze - show Egonu. Monza espugna Busto Arsizio : Sono iniziati i Playoff Scudetto di Volley femminile. Serata dedicata alle gara1 dei Quarti di finale: si sono giocate due partite, le altre si disputeranno domani pomeriggio (Conegliano-Modena e Scandicci-Pesaro). Novara conferma il pronostico della vigilia e sconfigge Firenze per 3-1 (25-20; 25-15; 24-26; 25-16). Le Campionesse d’Italia non hanno avuto grossi problemi contro le toscane grazie al solito show di Paola Egonu (27 punti, 3 ...

Volley femminile - Serie A1 – Busto Arsizio stende Casalmaggiore : le ragazze in rosa fuori dai playoff! Diouf e compagne quarte : Busto Arsizio ha sconfitto Casalmaggiore per 3-1 (22-25; 25-14; 25-15; 25-18) nel posticipo della 21^ giornata della Serie A1 di Volley femminile. Le Farfalle tornano al quarto posto in classifica, le ragazze in rosa sono invece matematicamente fuori dai playoff (Firenze festeggia l’ottavo posto): uno smacco incredibile per una squadra che non più tardi di due stagioni fa si laureava Campionessa d’Europa dopo aver vinto anche lo ...

Volley femminile - Coppa Italia 2018 – Conegliano prima finalista! Le Pantere battono Busto Arsizio - Farfalle sciupone : Conegliano è la prima finalista della Coppa Italia 2018 di Volley femminile. Al PalaDozza di Bologna, le Pantere hanno sconfitto Busto Arsizio con un netto 3-0 (25-16; 27-25; 30-28) e domani affronteranno la vincente dell’altra semifinale tra Novara e Monza. Le ragazze di coach Santarelli potranno così continuare a difendere il titolo conquistato lo scorso anno e disputeranno l’atto conclusivo della competizione per la seconda volta ...

LIVE Volley - Coppa Italia 2018 : Conegliano-Busto Arsizio - semifinale in DIRETTA. 3-0 - Pantere in Finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Busto Arsizio, semiFinale della Coppa Italia 2018 di Volley femminile. Al PalaDozza di Bologna si assegna il secondo trofeo stagionale, le due squadre si sfidano per un posto in Finale. Le Pantere partono con tutti i favori del pronostico, le Farfalle proveranno a scatenarsi. Super sfida tra grandi campionesse: da una parte i martelli Bricio e Hill, la centrale De Kruijf, l’opposto ...

Diretta/ Conegliano Busto Arsizio (risultato finale 3-0) streaming video e tv : è finita! (Coppa Italia)

Diretta/ Conegliano Busto Arsizio (risultato live 1-0) streaming video e tv : 2^ set! (Coppa Italia)

