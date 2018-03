Buon compleanno Pino Frangi | Ilaria Occhini | Lady Gaga…

non è uno qualunque, perché per grandi e piccoli lui è ILo, che quest’anno festeggia 50di avventure tra i mari e… in tv. È alla fine degli60 che appare il primo spot in cui è protagonista e da allora ha saputo conquistare intere generazioni di mamme e bambini. Nel tempo ha avuto tanti compagni di viaggio al suo fianco e affrontato tante sfide, sempre in grado di infondere in tutti il coraggio necessario ...