Brasile | il Ct Tite esalta Douglas Costa | ' Alla Juventus è migliorato tanto'

Douglas Costa incanta il Brasile. Tite : "Alla Juve è cresciuto tanto" : Dopo essersi preso la Juve, Douglas Costa si prende anche la Seleçao. Parola di Tite, che all'esterno bianconero ha riservato i principali elogi dopo il successo di misura contro la Germania. "Douglas ...

Brasile - Tite fa visita a Neymar per capire tempi di recupero : Il ct della nazionale di calcio del Brasile Tite ha fatto visita a Neymar per conoscere i tempi del recupero dell’attaccante verdeoro, recentemente operato al piede. Secondo quanto riportato dal portale “Globoesporte” Tite è stato martedì nel palazzo che Neymar ha nella città di Mangaratiba, sulla costa meridionale di Rio de Janeiro, pochi giorni prima del viaggio che il tecnico farà con la nazionale in Russia per giocare una ...

Brasile - il ct Tite : 'Siamo 4 per il Mondiale. Croazia possibile sorpresa' : Poi ci sono Portogallo e Argentina, in cui giocano i migliori calciatori del mondo, e il Belgio, che ha grandi giocatori nel suo organico. Non sono da escludere sorprese, come la Croazia, che ha dei ...

Brasile - anche Alisson convocato da Tite : tre 'italiani' tra i 25 : Le avversarie da affrontare sono la Russia - che nella competizione sarà paese ospitante - e la Germania campione del mondo di Low che lotterà per confermarsi. Due test fondamentali nel cammino verso ...

Convocati Brasile - il ct Tite svela i primi 15 che ci saranno ai Mondiali : non mancano le sorprese : Convocati Brasile – All’inizio dei Mondiali di Russia 2018 mancano meno di 4 mesi ma il ct del Brasile, Tite, ha già annunciato 15 dei 23 giocatori che verranno Convocati per il campionato del mondo in un’intervista ai microfoni di ‘UOL Esporte’: “Ci saranno sicuramente quelli che solitamente fanno parte dell’undici titolare (Alisson, Dani Alves, Marquinhos, Miranda, Marcelo, Casemiro, Paulinho, Renato ...

Brasile - Tite : "Ecco 15 dei 23 convocati per il Mondiale". Alisson e Miranda sicuri : Alisson e Miranda in una delle formazioni del Brasile di Tite. Afp Il Brasile per il prossimo Mondiale? Già fatto, o quasi. Il c.t. verdeoro Tite ha già le idee chiare sulla rosa da portare al torneo ...

Allan aspetta una chiamata dal Brasile : il Ct Tite potrebbe convocarlo a marzo : Allan merita una chance con il Brasile. Le sue ultime entusiasmanti prestazioni in campionato con il Napoli hanno attirato l’interesse anche del Ct della Selecao Tite, che lo potrebbe convocare già a partire dalle prossime gare amichevoli prima del Mondiale in Russia. Il brasiliano è diventato il perno del centrocampo di Maurizio Sarri grazie alle sue […] L'articolo Allan aspetta una chiamata dal Brasile: il Ct Tite potrebbe ...