Boxe | Europei U22 2018 | Italia in grande spolvero! Tantissimi pass per le semifinali

oasport

: Boxe Europei U22 2018: Iozia e Arecchia ai quarti di finale sconfitti Di Serio e Antonaci - #Europei #2018: #Iozia… - zazoomnews : Boxe Europei U22 2018: Iozia e Arecchia ai quarti di finale sconfitti Di Serio e Antonaci - #Europei #2018: #Iozia… - zazoomblog : Boxe Europei U22 2018: Iozia e Arecchia ai quarti di finale sconfitti Di Serio e Antonaci - #Europei #2018: #Iozia… - zazoomnews : Boxe Europei Under22 2018: sono cinque le affermazioni dell’Italia nella prima giornata - #Europei #Under22 #2018:… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Giornata ricchissima per l’agliU22 diin corso di svolgimento a Targu Jiu (Romania). Ben dieci azzurri sono saliti sul ring (4 uomini e 6 donne) ed in otto accedono alle. Francesco Iozia ha sconfitto l’ostico israeliano Shtiwi (4-1) e si è garantito la semifinale dei 64kg contro il turco Erdemir. Lo imitano anche Vincenzo Arecchia nei 69kg (4-1 rifilato all’israeliano Kapuler, ora la semifinale contro l’inglese Fail) e Aziz Abbes Mouhidine che tra i 69kg ha sconfitto il turco Ilyas assicurandosi il match con l’azero Abdullayev. Tutti e tre sono certi di tornare a casa quantomeno con la medaglia di bronzo mentre non c’è stato nulla da fare per Nicola Cordella (49 kg) che si è arreso 5-0 con l’Ucraino Ovsiannikov. Al femminile regalano spettacolo Giulia La Magna (5-0 all’ucraina Maksymiv tra i 54kg, ora in ...