Borse europee recuperano in chiusura | Milano è la migliore

Borse europee deboli. Pesa il crollo dei titoli tech a Wall Street : Facebook e co. accusano le conseguenze dello scandalo Cambridge Analytica e le piazze asiatiche soffrono per la guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti. Euro sotto quota 1,24 dollari Scandalo Facebook, ...

Borse europee in apnea. Piazza Affari limita le perdite : Teleborsa, - Pioggia di vendite sui principali mercati del Vecchio Continente , contagiati dal finale in rosso di Tokyo e Wall Street. A pesare sui listini sono i titoli tech per via dello scandalo ...

Borse europee in apnea. Piazza Affari limita le perdite : Pioggia di vendite sui principali mercati del Vecchio Continente , contagiati dal finale in rosso di Tokyo e Wall Street . A pesare sui listini sono i titoli tech per via dello scandalo datagate di ...

Borse europee in rosso. Pesa il crollo dei tech a Wall Street : Facebook e co. accusano le conseguenze dello scandalo Cambridge Analytica e le piazze asiatiche soffrono per la guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti. Euro sotto quota 1,24 dollari Scandalo Facebook, ...

Borse europee giù di tono in avvio : Teleborsa, - Milano è debole in avvio , in scia alle altre Borse di Eurolandia, contagiate dal finale negativo di Tokyo e Wall Street sulla debolezza dei titoli tecnologici sempre sullo scandalo ...

Borse europee giù di tono in avvio : Milano è debole in avvio , in scia alle altre Borse di Eurolandia, contagiate dal finale negativo di Tokyo e Wall Street sulla debolezza dei titoli tecnologici sempre sullo scandalo datagate di ...

Borse europee positive - a Milano corre Ferrari : Gli investitori, dopo le ultime settimane sull'ottovolante, iniziano a ipotizzare di dover fare i conti, nel corso del 2018, con un rallentamento dell'economia globale. A fine seduta Milano segna +0,...

Borse europee chiudono in rialzo - corre Ferrari : Gli investitori, dopo le ultime settimane sull'ottovolante, iniziano a ipotizzare di dover fare i conti, nel corso del 2018, con un rallentamento dell'economia globale rispetto alle precedenti ...

Il rimbalzone di Wall Street fa sperare le Borse europee : BTP, LO SPREAD TORNA A 140, OGGI L'ASTA BOT Chiusura in negativo per i Btp, che hanno scontato un mix di fattori, dall'evoluzione della situazione politica italiana, alle aste e alle prese di ...

Borse europee positive. Milano più prudente in avvio di settimana : Teleborsa, - Scatta il recupero dekle Borse europee nella settimana di Pasqua , dopo le consistenti perdite archiviate la settimana scorsa, mentre Piazza Affari resta più indietro , scambiando poco ...

Borse europee positive. Milano più prudente in avvio di settimana : Scatta il recupero dekle Borse europee nella settimana di Pasqua , dopo le consistenti perdite archiviate la settimana scorsa, mentre Piazza Affari resta più indietro , scambiando poco sopra i valori ...

Borse europee - gestore : 'è ora di aumentare l'esposizione' : Cosa preferireste detenere in portafoglio? I titoli azionari di un'economia giunta alla fase terminale del ciclo con una banca centrale che si appresta a varare un ciclo di strette monetarie o un ...

Borse europee negative - Milano a -1 - 21% : 9.24 Apertura in ribasso per le Borse europee, sulla scia di Wall Street e delle asiatiche penalizzate dal timore di una guerra commerciale Usa-Cina, a seguito dei dazi dell'amministrazione Trump. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -1,21% a 22.127 punti. Scarto Btp-Bund tedesco a 135 punti, con rendimento del decennale all'1,87%. Londra -0,6%, Parigi -0,99% e Francoforte -0,86%. Euro a 1,2344 dollari e 129,50 yen.

Effetto dazi USA sulle Borse europee : Teleborsa, - I dazi di Trump sono tornati a preoccupare gli investitori e le le principali Borse del Vecchio Continente chiudono la seduta in forte ribasso. L' Euro / Dollaro USA continua gli scambi a ...