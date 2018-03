: #BORSA TOKYO chiude a +2,7% su minori timori guerra commerciale - - InvestingItalia : #BORSA TOKYO chiude a +2,7% su minori timori guerra commerciale - - zazoomblog : Tokyo la Borsa chiude in rialzo: Nikkei +265% a 21.317 punti - #Tokyo #Borsa #chiude #rialzo: #Nikkei -

Ladiapre la seduta col segno meno, dopo la nuova contrazione degli indici azionari statunitensi appesantiti dalla tecnologia, in particolare dalle azioni di Facebook. L'indice Nikkeil'1,94%, a quota 20.904,14, lasciando sul terreno 413punti. Sul mercato valutario lo yen torna ad apprezzarsi sul dollaro in scia alla nuova instabilità, a quota 105,40, così come sull'euro, poco sotto a un valore di 131.(Di mercoledì 28 marzo 2018)