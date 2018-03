Borsa di Tokyo in netto calo | Nikkei perde 1 | 34%

Borsa - Tokyo cede in apertura l'1 - 94% : 02.28 La Borsa di Tokyo apre la seduta col segno meno, dopo la nuova contrazione degli indici azionari statunitensi appesantiti dalla tecnologia, in particolare dalle azioni di Facebook. L'indice Nikkei cede l'1,94%, a quota 20.904,14, lasciando sul terreno 413punti. Sul mercato valutario lo yen torna ad apprezzarsi sul dollaro in scia alla nuova instabilità, a quota 105,40, così come sull'euro, poco sotto a un valore di 131.

Tokyo - la Borsa chiude in rialzo : Nikkei +2 - 65% a 21.317 punti : La Borsa di Tokyo termina le contrattazioni in netto rialzo, in scia al recupero di lunedì degli indici azionari statunitensi, grazie all'attenuarsi delle aspettative di ulteriori ritorsioni ...

Borsa di Tokyo in forte recupero - Nikkei guadagna 2 - 65% : Borsa di Tokyo in forte recupero, Nikkei guadagna 2,65% – La Borsa di Tokyo ha chiuso ancora in forte recupero dopo il tonfo di venerdì. L’indice Nikkei 225... L'articolo Borsa di Tokyo in forte recupero, Nikkei guadagna 2,65% proviene da Roma Daily News.

Borsa : Tokyo - chiusura in rialzo - +0 - 72% : ANSA, - Tokyo, 26 MAR - La Borsa di Tokyo termina la prima seduta della settimana in rialzo, con gli investitori che approfittano delle basse quotazioni delle azioni dopo la correzione che è concisa ...

Borsa : Asia volatile - Tokyo +0 - 7% : ANSA, - MILANO, 26 MAR - La settimana di Borsa inizia in calo in Asia ma un rimbalzo dei future statunitensi, in scia al quale i listini hanno ridotto le perdite sul finale di seduta, lascia ...

Borsa : Tokyo - chiusura in rialzo - +0 - 72% : ANSA, - Tokyo, 26 MAR - La Borsa di Tokyo termina la prima seduta della settimana in rialzo, con gli investitori che approfittano delle basse quotazioni delle azioni dopo la correzione che è concisa ...

Borsa : Tokyo - chiusura in rialzo - +0 - 72% : ANSA, - Tokyo, 26 MAR - La Borsa di Tokyo termina la prima seduta della settimana in rialzo, con gli investitori che approfittano delle basse quotazioni delle azioni dopo la correzione che è concisa ...

La Borsa di Tokyo chiude in rialzo : indice Nikkei +0 - 72% : Chiusura in moderato rialzo per la Borsa di Tokyo a inizio settimana, con l'indice Nikkei che guadagna lo 0,72% a 20.766,10 punti.

Borsa di Tokyo in recupero - Nikkei guadagna 0 - 72% : Borsa di Tokyo in recupero, Nikkei guadagna 0,72% – La Borsa di Tokyo ha recuperato in parte dopo aver chiuso venerdì con un tonfo. L’indice Nikkei... L'articolo Borsa di Tokyo in recupero, Nikkei guadagna 0,72% proviene da Roma Daily News.

Borsa - Tokyo apre in calo dello 0 - 87% : 04.36 La Borsa di Tokyo apre la prima seduta della settimana col segno meno, appesantita dalla contrazione registrata venerdì a Wall Street,sulle aspettative di maggiori ritorsioni commerciali tra Washington e Pechino, dopo le imposizioni tariffarie decise da Trump. L'indice Nikkei segna una variazione negativa dello 0,87%, a quota 20.439,37, cedendo 178 punti. Sul mercato valutario lo yen si apprezza maggiormente sul dollaro, trattando a ...

Borsa Tokyo chiude a -4 - 5% su dazi Usa : La guerra sui dazi fra Stati Uniti e Cina affonda i mercati azionari mondiali. L'ondata ha prima colpito Wall Street e si è propagata in Asia. Ora si attendono avvi in calo in Europa. AFFONDA Tokyo ha ...

Borsa Tokyo chiude a -4 - 5% su dazi Usa : ANSA, - Tokyo, 23 MAR - La Borsa di Tokyo ha fatto segnare la maggiore flessione giornaliera da inizio febbraio, a causa delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti, e le previste ripercussioni ...

Dazi Usa - Borsa Tokyo perde il 4 - 51% : 7.55 Chiusura in forte calo per la Borsa di Tokyo, penalizzata dal timore di una possibile guerra commerciale tra Usa e Cina, dopo l'annuncio di Trump di Dazi per 60 mld di dollari sull'import cinese. Già ieri sera Wall Street aveva chiuso a -3%. L'indice Nikkei dei 225titoli guida ha ceduto 974,13 punti, pari a -4,51%, ed è sceso a quota 20.617,86, il livello più basso dal 5 ottobre 2017. Forte apprezzamento dello yen sul dollaro, ai massimi ...

Borsa Tokyo precipita -4 - 51% - Shanghai scivola di quasi -4%. Cina risponde ad annuncio dazi Trump : Tonfo della Borsa di Tokyo, che chiude scivolando del 4,51%, a 20.617,86, allineandosi ai pesanti sell off che hanno colpito Wall Street e l'azionario globale.