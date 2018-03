Bologna | ztl e parcheggi impossibili Ma non solo! La mia disavventura alla Fiera del

ilfattoquotidiano

: @PalletwaysUK ha introdotto il primo mezzo elettrico nella sua flotta per le consegne in #ZTL a #Bologna. L'articol… - CeccarelliGroup : @PalletwaysUK ha introdotto il primo mezzo elettrico nella sua flotta per le consegne in #ZTL a #Bologna. L'articol… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018)la rossa (per i mattoni), la dotta (per la più antica università), la grassa (per la cucina) e ora potremmo aggiungere la stronza. Sia chiaro, il capoluogo dell’Emilia Romagna resta uno dei luoghi più affascinanti del nostro Paese ma i suoi amministratori ce l’hanno messa tutta a renderla una città per nulla accogliente ai turisti o a chi la frequenta per necessità. Andare a, magari per lavoro o magari per visitare la 55° edizione delladel libro per ragazzi, è un po’ come uscire con un ragazzo o una ragazza bellissimo/a, con quell’aria da intellettuale di sinistra, i discorsi filosofici su Antonio Gramsci e Karl Marx ma un carattere da stronzo/a.è diventata così: arrivi in città e devi sapere tutto di “Sirio” e “Rita” altrimenti sei fregato. Non sto parlando di due compagni partigiani ma delle telecamere che controllano gli accessi nella zona a ...