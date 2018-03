Bologna | parla Fenucci | Saputo imprenditore capace Verdi? Ne parleremo a

Bologna-Atalanta - parla Donadoni «Non sarà mai una gara come la altre» : Domenica col suo Bologna ospita l'Atalanta: «I legami col passato restanoI nerazzurri hanno raggiunto grandi traguardi, una realtà da cui prendere spunto per crescere».

Inter-Bologna - Spalletti soddisfatto di Karamoh - parla di “false aspettative” e del caso Brozovic : “Si erano create false aspettative su di noi, come se le dovessimo vincere tutte facilmente e non è così. La decisione nel finale è stata corretta, non c’era rigore per loro”. Esordisce così il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, parlando ai microfoni di Premium sport dopo la vittoria dei nerazzurri contro il Bologna. Un successo sofferto arrivato anche grazie ad una giocata super di Karamoh, il quale ha segnato il gol ...

Donsah al Torino? Parla l’ad del Bologna Fenucci : arrivano conferme : L’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha presenziato oggi alla cerimonia di intitolazione della curva San Luca del Dall’Ara ad Arpad Weisz. In questa fase della stagione però si sa, il calciomercato prende il sopravvento e dunque anche in un’occasione dedicata a Weisz si è Parlato delle trattative calde in casa Bologna: “Ci sono pervenute delle richieste per alcuni nostri giocatori, ma arrivare ad un accordo non è ...

Parlamentarie M5S - i nomi dei candidati a Bologna e in Emilia : Bologna - La spuntano tutti i parlamentari uscenti, ad eccezione di Paolo Bernini, animalista e noto per la sua teoria complottista dei "microchip sottopelle". Bernini è riuscito a strappare solo un ...

Parlamentarie - Di Battista (M5S) : “Caos esclusi? Regole interne. Pensate al Pd che candida Casini a Bologna” : “Non metto in dubbio che ci siano bravissime persone che sono state escluse, ma ci sono un capo politico e un garante che si assumono delle responsabilità. Hanno ritenuto che qualcuno non era ancora pronto per un’esperienza parlamentare. Ma noi abbiamo potuto candidare migliaia di persone e fatto scegliere da migliaia e migliaia di iscritti”. Alessandro Di Battista ha commentato così le polemiche scoppiate sulle votazioni per ...

Calciomercato Parma - incontro con il Bologna : ecco di cosa si è parlato : CALCIOMERATO Parma – Il Parma è una delle squadre del campionato cadetto più attive sul mercato. I ducali hanno già messo a segno tre colpi di spessore: Da Cruz, Vacca e Gazzola. Il ds Faggiano però non vuole fermarsi. Per sostituire Nocciolini e il probabile partente Siligardi, i gialloblù stanno sondando varie piste. Questa mattina il direttore sportivo dei ducali ha avuto un incontro con il ds del Bologna, Riccardo Bigon, in un hotel ...