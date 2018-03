Boeri | per reddito cittadinanza 35-38 mld

Pensioni - quella "tassa Boeri" per il cumulo gratuito : Caos sul ricongiungimento dei contributi per le Pensioni . Di fatto almeno 10mila persone non possono lasciare il lavoro per una cifra irrisoria: 65 euro. Di fatto si tratta del contributo da versare ...

Stefano Boeri Architetti : triplo appuntamento per la Giornata Internazionale delle Foreste proclamata dalle Nazioni Unite : il 21 marzo, in occasione della Giornata Internazionale delle Foreste proclamata dalle Nazioni Unite per sensibilizzare la comunità mondiale sull’importanza delle Foreste, Stefano Boeri Architetti partecipa a tre eventi chiave del dibattito Internazionale a Roma, Ginevra e Milano per promuovere le politiche di forestazione urbana, dando seguito alla campagna globale lanciata dallo studio il 6 dicembre 2017. Il tema scelto per celebrare la ...

Boeri non ci sta : "Opera trattata da abusivismo" : L'edificio ospita le riunioni del consiglio comunale, spettacoli teatrali per i cittadini del paese terremotato. E in, caso di nuove scosse, sarebbe servito per la prima accoglienza e come centro ...

Centro Boeri - il 'pasticcio' della delibera di Giunta - Sequestro 'per non aggravare la situazione' : ... debba anche potersi chiedere se è possibile realizzare provvisoriamente un Centro dove tentare di ricostruire un minimo del proprio tessuto sociale, dove far svolgere gli spettacoli di Natale dei ...

Terremoto - indagato archistar Stefano Boeri per centro polivalente a Norcia. "Un equivoco" : La Procura di Spoleto contesta all'architetto e al sindaco la costruzione di "Norcia 4.0" in violazione alla normativa che ne prevede la temporaneità, quando...

Pensioni - Boeri : abolire la Fornero costa 20 miliardi l'anno. Al via l'Ape : platea di 300mila persone : Ripristinare le condizioni di accesso alla pensione precedenti la riforma Fornero costerebbe inizialmente 14 miliardi l'anno e a regime 20 miliardi. Lo ha detto il presidente dell'Inps, Tito Boeri, ...

Pensioni - al via l'Ape volontario. Boeri : platea di 300.000 persone nel 2018 : Possibile presentare la domanda di certificazione che apre il percorso di richiesta. Gentiloni: "Più libertà di scelta, sostenibilità per il sistema Pensionistico"