Boeri | reddito di cittadinanza costerebbe 35-38 miliardi

Reddito di cittadinanza - Boeri (Inps) : “Costerebbe tra i 35 e i 38 miliardi - una cifra consistente” : Il Reddito di cittadinanza del M5s? “L’avevamo valutato già nel 2015 per 29 miliardi . Ora abbiamo rifatto queste stime: riteniamo che possa costare tra 35 e 38 miliardi “. Così, il presidente Inps Tito Boeri al margine della presentazione dei dati sul Reddito d’inclusione. “Sono alla fine del mio mandato…”, ha poi tagliato corto, a chi gli chiedeva se fosse disponibile a restare alla guida ...

Reddito di cittadinanza - Boeri : "Costa almeno 35 miliardi". Boom di sussidi al Sud : Il leader di Confindustria Boccia: "Risorse scarse, stabilire priorità". Reddito di inclusione, Inps: "900mila beneficiari in 3 mesi, 7 su 10 al sud"

Reddito cittadinanza M5s? I calcoli (non rassicuranti) di Boeri : costerebbe 35-38 miliardi : Reddito cittadinanza M5s? I calcoli (non rassicuranti) di Boeri: costerebbe 35-38 miliardi Reddito cittadinanza M5s? I calcoli (non rassicuranti) di Boeri: costerebbe 35-38 miliardi Continua a leggere