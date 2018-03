Boca Juniors | Tevez si infortuna Dall' Argentina | ' Ko dopo partita in carcere col

Sampdoria - ag. Ramirez : 'Boca Juniors? Ne sarebbe felice' : Pablo Bentancur è un personaggio molto conosciuto negli ambienti legati al mondo della Sampdoria . I tifosi blucerchiati hanno imparato a conoscerlo come procuratore di Lucas Torreira, ma c'è un altro uruguaiano della Samp che viene assistito dal potente agente. Si tratta ...

Probabili Formazioni Atletico Tucuman-Boca Juniors Superliga Argentina 18-03-2018 : Continua la frenetica Superliga Argentina e l’altrettanta frenetica corsa al primo posto in classifica. La capolista Boca Juniors questa settimana dovrà vedersela con l’Atletico Tucuman domenica 18 marzo alle ore 21:45 in una sfida in trasferta mai semplice. I padroni di casa si trovano al momento nel mezzo della lunga classifica della Primera Division con 25 punti insieme a Banfield e Rosario Central. Il momento non è del ...

Probabili Formazioni Boca Juniors-Tigre Superliga Argentina 10-03-2018 : Continua la rincorsa del Boca Juniors alla vittoria finale del campionato. Questa settimana sarà il Tigre a provare a fermare la capolista sabato 10 marzo alle ore 23:15 nella splendida e sempre emozionante cornice de La Bombonera. Gli xeneizes mantengono il proprio primato in classifica nonostante la brutta sconfitta per 2 a 0 rimediata nell’ultimo turno contro l’Argentinos Juniors. Il massiccio turnover attuato da mister ...

Probabili Formazioni Argentinos Jrs-Boca Juniors Superliga Argentina 06-03-2018 : Continua la fuga verso il traguardo finale del Boca Juniors che, in caso di vittoria in questa giornata, potrebbe portarsi a più 11 dalla seconda Talleres Cordoba. Questa settimana i gialloblu dovranno vedersela martedì 6 marzo alle ore 01:15 l’Argentinos Jrs tra le mure nemiche. Il prestigio della società polisportiva di Buenos è noto a tutti gli amanti del calcio per aver fatto da trampolino di lancio a giocatori del calibro di ...

Probabili Formazioni Alianza Lima-Boca Juniors Copa Libertadores Gruppo H 02-03-2018 : Venerdì 2 marzo alle ore 1:30 inizierà il cammino in Copa Libertadores anche della capolista della Superliga argentina Boca Juniors. Il primo ostacolo in questa competizione sarà rappresentato dai peruviani dell‘Alianza Lima, i quali godranno del vantaggio di giocare tra le proprie mura. L’equipo della capitale del grande stato del Perù si appresta ad iniziare questa competizione in netta salita trovandosi davanti una delle ...

Probabili Formazioni Boca Juniors-San Martin S.J. Superliga Argentina 26-02-2018 : Altro weekend lungo di Superliga Argentina e altro weekend in cui il Boca Juniors deve allungare sulle rivali per arrivare al titolo finale. Lunedì 26 febbraio alle ore 01:30 toccherà al San Martin S.J. tentare di fermare la cavalcata solitaria della capolista in una sfida che si preannuncia come sempre delicata. I padroni di casa sono reduci dall’ennesima vittoria in campionato. La vittima di settima scorsa è stata il Banfield, ...

Probabili Formazioni Banfield-Boca Juniors Superliga 19-02-2018 : Altra giornata di Primera Division argentina e altra giornata in cui il Boca Juniors dovrà vedersela con le numerose rivali e pretendenti al titolo finale. Questa volta tocca al Banfield tentare di fermare la capolista in una sfida in programma il 19 febbraio alle ore 01:30. I padroni di casa occupano la posizione numero 18 in classifica e sono staccati dai rivali di giornata di ben 18 punti. Il Banfield si trova all’incirca a metà ...

Probabili Formazioni Boca Juniors-Temperley Superliga 11-02-2018 : La Primera Division entra sempre di più nel vivo e, settimana dopo settimana, gli scontri si fanno sempre più appassionanti e coinvolgenti. In questa 15^ giornata il Boca Juniors ospiterà il Temperley a La Bombonera domenica 11 gennaio alle ore 23:15 per proseguire il cammino che porta alla vittoria del titolo finale. I padroni di casa vengono dal pareggio del big match contro il San Lorenzo, match che non ha accontentato nessuna delle due ...

Calciomercato Roma : Perotti destinato al Boca Juniors - : L'argentino classe 1988, infatti, ha ammesso il proprio desiderio di trasferirsi al Boca Juniors: " Dopo la Coppa del Mondo, tornerai al Boca? Voglio giocare di nuovo al Boca. Per ora sto bene a Roma ...

Probabili Formazioni San Lorenzo-Boca Juniors Superliga 04-02-2018 : La prossima giornata di Superliga argentina vedrà protagoniste tutte le 28 partecipanti al torneo tra cui la capolista Boca Juniors, attesa domenica 4 febbraio alle ore 23:15 nella sfida contro il San Lorenzo. Un vero e proprio big match che vede opposte la prima e la seconda della classe e le due vere pretendenti al titolo finale. La squadra tifata da Papa Francesco è invece reduce da una brutta sconfitta con il Talleres Cordoba per 2 a 0 ...

CALCIOMERCATO MILAN/ News - Ultimo tentativo del Boca Juniors per Gustavo Gomez - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN, Ultime notizie legate al mondo rossonero: nuovo rilancio del Boca Juniors per il cartellino del centrale Gustavo Gomez.

CALCIOMERCATO MILAN/ News - Ultimo tentativo del Boca Juniors per Gustavo Gomez (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero: nuova offerta da parte del Boca Juniors per aggiudicarsi il centrale paraguaiano Gustavo Gomez.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 20:19:00 GMT)

Probabili Formazioni Boca Juniors-Colon Superliga 28 gennaio 2018 : Dopo la pausa natalizia tornano le sfide appassionanti e le emozioni che solo la Superliga argentina ci può regalare. La capolista Boca Juniors dovrà vedersela domenica 28 gennaio alle ore 1:30 contro il Colon in un match che si preannuncia più che combattuto. Lo stato di forma dei padroni di casa è davvero ottimo con la speranza dei tifosi che questo sia evidente anche in questa seconda parte di campionato. La squadra di Buenos Aires sta ...

Milan : ecco perché non si sblocca con il Boca Juniors per Gomez : Secondo quanto rimarca la Gazzetta dello sport, il Boca Juniors non è ancora arrivato ad offrire i 7 milion i di euro chiesti dal Milan per liberare Gustavo Gomez.