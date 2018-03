Bmw X2 | l' auto «ribelle» Più la si guarda e più piace

Azionario Europa : auto sotto pressione. Bmw - Daimler e Renault giù dopo nuove minacce Trump : La minaccia di una guerra commerciale tra gli Stati Uniti e l'Unione europea mette sotto pressione nella sessione odierna i titoli delle case automobilistiche: sotto pressione le quotazioni di BMW, ...

Mobile World Congress - Bmw mostra la sua auto autonoma : Dopo l’invasione di auto a guida autonoma che ha coinvolto il Ces di Las Vegas di quest’anno, non poteva mancare una risposta adeguata dal Mobile World Congress che si sta tenendo in questi giorni da quest’altra parte dell’oceano. In particolare uno sguardo sul futuro della mobilità alla fiera di Barcellona lo ha voluto concedere Bmw, che come tutti i maggiori costruttori sta lavorando intensamente sia sulla connettività ...

Al MWC 2018 le proposte per l'auto connessa annunciate da Bmw - Seat - Ford - Qualcomm - Continental : ... provvede a scaricare per tempo le mappe del navigatore, o a dispensare la poca banda disponibile a favore di alcune app in background, come quelle per lo streaming musicale, a discapito del download ...

Bmw i3 o KITT? Al MWC 2018 Bmw testa il futuro dell’automazione : Al MWC 2018, al fianco dei vari produttori di smartphone è presente anche BMW. Quale palcoscenico migliore per mostrare le innovazioni più recenti? L'articolo BMW i3 o KITT? Al MWC 2018 BMW testa il futuro dell’automazione è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Bmw - Richiamate 11.700 auto per un problema al software motore : La BMW ha deciso di richiamare 11.700 auto (Serie 5 e 7 prodotte tra il 2012 e il 2017), per la presenza di un software non corretto di gestione del motore: "Nel corso di test interni, il Gruppo BMW ha scoperto che un aggiornamento software correttamente sviluppato è stato erroneamente assegnato a varianti dei modelli non idonee", ha detto la Casa dell'Elica in una nota.Pronti a collaborare. La dichiarazione dei vertici di Monaco ...

Auto - gli scandali non fermano il boom del made in Germany. Bmw - Daimler e Volkswagen in crescita : ROMA - Errori, disattenzione, superficialità, sul problema delle emissioni dei motori diesel l'industria europea dell'Auto e in particolare quella tedesca hanno sicuramente diverse...

Germania - cavie umane per testare i gas di scarico delle auto. Volkskswagen - Mercedes e Bmw : «Non sapevamo» : La Società di Ricerca europea per l’Ambiente e la Salute nei Trasporti, fondata dai 3 colossi dell’auto, avrebbe promosso «un breve studio di inalazione con ossido d’azoto su persone sane»