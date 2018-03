Bloccare le app che trafugano dati su Facebook | precauzioni dopo Cambridge Analytica

Spotify : 2 milioni gli utenti che hanno usato app illegali per Bloccare la pubblicità sulla versione free : Le piattaforme di musica in streaming hanno contribuito in modo significativo a rivoluzionare il settore della musica, e in particolare il modo in cui le persone la ascoltano, offrendo a milioni di utenti l’accesso a servizi pensati appositamente per ascoltare la propria musica preferita pagando un abbonamento mensile per avere accesso ad una libreria digitale composta da decine di milioni di brani. In questo settore in costante crescita, ...

Bloccare app Android che accedono ad Internet : Firewall per Android : NetGuard è un’applicazione per Android che fa da Firewall e Bloccare connessioni indesiderate da ogni singola app che accede ad Internet Download APK NetGuard: Firewall personalizzabile per Android senza ROOT La sicurezza non è mai troppa quando si parla della privacy dei propri dati e file e usare un filtro per impedire alle applicazioni di […]

Femminicidio - l’appello dei sindacati : “Il piano antiviolenza non è operativo. SBloccare subito le risorse economiche” : Mancano ancora i soldi e il piano antiviolenza è incagliato, mentre dall’inizio dell’anno sono già 24 le donne uccise. “Una vera e propria mattanza, davanti alla quale chiediamo di rendere il piano immediatamente operativo“, è l’appello dei sindacati Cgil, Cisl e Uil assieme all’assocazione dei Centri antiviolenza, alle volontarie del Telefono Rosa e ad altre onlus. “Lo scorso 25 novembre i giornali ...

La campagna elettorale è finita. Appello di Sergio Mattarella per sBloccare l'empasse : L'Appello è misurato, scevro da ogni drammatizzazione: bisogna avere tutti "senso di responsabilità" e "saper collocare al centro l'interesse generale del paese e dei suoi cittadini". Proprio sull'esempio delle donne che, dopo battaglie fortemente divisive, poi si impegnarono, sollecitando i partiti di appartenenza, nella pars construens, come la legislazione sul nuovo diritto di famiglia. Queste le parole che Mattarella pronuncia ...

WHATSAPP - STOP AI MESSAGGI SPAM/ Update per Bloccare le catene di Sant’Antonio : la nuova funzione intelligente : WHATSAPP, STOP ai MESSAGGI SPAM: arriva un Update per bloccare le catene di Sant’Antonio. Termineranno finalmente i noti, quanto fastidiosi, MESSAGGI virali(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 23:32:00 GMT)

Apple : basta un semplice carattere telugu per Bloccare iPhone & iPad : É stato reso noto negli scorsi giorni un bug che affliggere vari prodotti Apple: basterebbe digitare o ricevere tramite messaggi o mail un particolare carattere della lingua telugu, parlata in India da circa 70milioni di persone, per mandare in crash l’applicazione interessata ed in alcuni casi anche l’intero sistema operativo (rendendo necessario un ripristino). Il carattere che causa il bug Il bug in questione, che oltre ad i ...

Get Off Your Phone consente di Bloccare l’accesso alle app per un periodo di tempo : Get Off Your Phone è un'applicazione offerta da XerXes che permette all'utente di bloccare qualsiasi applicazione per un determinato periodo di tempo. L'app ha lo scopo di impedire all'utente di accedere ad alcune app nei momenti in cui non sono ammesse distrazioni da parte del dispositivo mobile e consente di scegliere quali app inibire e per quanto tempo. L'articolo Get Off Your Phone consente di bloccare l’accesso alle app per un ...

Whatsapp : ecco come Bloccare un contatto : ecco il metodo per bloccare un contatto su Whatsapp lasciando comunque la possibilità di scrivervi Sms o chiamarvi. ecco come.