Bellomo | non puoi proporci di subire Questa scelta è già una violenza

Ma il metodo Bellomo non è una regola : Professori, insegnanti, studenti, giornalisti, opinionisti e magistrati.Tutti dicono la loro.Eppure, gli unici che davvero potrebbero esprimere la propria opinione sono gli aspiranti magistrati che, frequentando quello o altri corsi analoghi per la preparazione al concorso in magistratura, sanno davvero come funziona quel mondo in cui vivono o hanno vissuto.Sì perché chi sceglie di frequentare uno di questi corsi "privati" e ...

Concorso in magistratura - 'prova non era su sentenza Bellomo' : La traccia di diritto amministrativo proposta al Concorso in magistratura "non può essere funzionalmente collegata ad alcuno specifico riferimento giurisprudenziale né ad alcuno specifico contributo ...

Caso Bellomo : 'Il contratto non mi è mai stato contestato' : "Io non ho parlato del contratto neanche nel procedimento disciplinare per un motivo semplicissimo: che non mi è stato contestato". Lo ha detto a Matrix Francesco Bellomo, l'ex giudice del Consiglio ...

Francesco Bellomo a "Porta a Porta" : "Le mie studentesse non erano obbligate a seguire il dress code" : È stato espulso dal Consiglio di Stato dopo aver sottoposto alle sue studentesse di magistratura una sorta di contratto col quale imponeva minigonne e tacco vertiginoso per diventare borsiste di studio, e dopo mesi dallo scoppio del caso Francesco Bellomo ha deciso di fornire pubblicamente la sua verità dei fatti, raccontando a Porta a Porta il suo punto di vista. "Il mio comportamento non è stato inappropriato, non mi sono ...

Da oggi Bellomo non è più una toga : escluso dopo rivelazioni su cosa accadeva nei corsi : Il via libera definitivo dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Per essere esecutiva necessita solo del decreto che il capo dello Stato firmerà entro martedì. Nella storia un ...