Beautiful | anticipazioni americane | Bill si sveglia dal coma | Ridge in carcere

Beautiful - anticipazioni puntata di giovedì 29 e venerdì 30 marzo 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di giovedì 29 marzo 2018: Dopo che R.J. (Anthony Turpel) ha avuto un incidente perché Coco Spectra (Courtney Grosbeck) guidava distratta, Brooke (Katherine Kelly Lang) rimprovera entrambi i ragazzi. Bill Spencer (Don Diamont) dice una grande bugia a Thomas (Pierson Fodè) riferendogli che sua nipote Caroline (Linsey Godfrey) sta per morire… Ridge (Thorsten Kaye) si reca nell’hotel dove si trova Eric ...

Beautiful anticipazioni : è stato LIAM a sparare a BILL??? [Puntate americane] : Nelle recenti puntate americane di Beautiful, LIAM Spencer ha iniziato a ricordare degli eventi sulla notte dello sparo che ha rischiato di uccidere suo padre LIAM: si tratta di brevi flash che hanno iniziato ad emergere nella sua mente per puro caso, a seguito di un incidente apparentemente banale ma che potrebbe avergli fatto recuperare una parte di memoria importante (e che neanche lui sapeva di aver perso). In pratica il ragazzo, avendo ...

Beautiful - anticipazioni puntata di mercoledì 28 marzo 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di mercoledì 28 marzo 2018: Bill (Don Diamont) tenta di far riavvicinare Caroline (Linsey Godfrey) e Thomas (Pierson Fodè), ma i suoi metodi non sono per niente apprezzati dalla nipote… Sally Spectra (Courtney Hope) è in procinto di partire per Montecarlo, ma non sa dei nuovi turbamenti del suo compagno… Prosegue la latitanza di Eric (John McCook) e ciò fa preoccupare Ridge (Thorsten Kaye). A quel ...

Beautiful - anticipazioni americane : STEFFY parla con BILL per scagionare RIDGE : Nelle recenti puntate americane di Beautiful STEFFY Forrester Spencer, nel tentativo di scagionare papà RIDGE, è direttamente andata alla fonte per ottenere delle risposte: il suocero BILL. La ragazza ha fatto visita all’editore, ricoverato in ospedale ma uscito dal breve coma seguito allo sparo che lo ha quasi ucciso, per ottenere conferma dell’innocenza del genitore. STEFFY non è affatto convinta che BILL abbia visto RIDGE ...

Beautiful - anticipazioni americane : THORNE riuscirà ad avere il controllo della Forrester? : Nelle attuali puntate americane di Beautiful, l’attuale vicenda portante della narrazione, ovvero il tentato omicidio di Bill Spencer, potrebbe dare origine ad una costola secondaria orientata sul tema del business (ovvero una storyline sul controllo della Forrester Creations) e potrebbe coinvolgere THORNE Forrester. Come anticipatovi, l’uomo farà visita a Ridge, messo dietro le sbarre in quanto indagato per lo sparo che ha quasi ...

Beautiful anticipazioni 27 marzo 2018 : Caroline in fin di vita : Bill mente sulle condizioni di salute di Caroline per convincere Thomas a tornare dalla sua famiglia e chiudere con Sally.

Beautiful - anticipazioni e trame puntate dal 3 al 7 aprile 2018 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da martedì 3 a sabato 7 aprile 2018: Sul jet privato della Spencer diretto a Montecarlo, tra battute e proclami, gli sfidanti Forrester-Spectra volano al summit della Spencer. Quinn è a casa, disperata, perché Ridge sa dov’è Eric ma non glielo vuole dire perché suo marito non vuole vederla. A Montecarlo tutti si godono il momento, pronti per la sfida del giorno dopo. Bill mostra a Brooke i ...

Anticipazioni Beautiful trama puntate 2-7 aprile 2018 : Katie assiste ad un bacio tra Zende e Maya! : Anticipazioni Beautiful trama puntate da lunedì 2 aprile a sabato 7 aprile 2018: Zende e Maya si baciano, Eric lascia Quinn e Thomas ritorna con Caroline! Anticipazioni Beautiful: Zende difende Maya che gli da’ un bacio sulla guancia! Wyatt e Katie condividono magici momenti insieme, mentre Thomas lascia Sally! Accadrà di tutto nei prossimi appuntamenti in compagnia della longeva soap americana! E ad annunciarlo a noi ...

Beautiful - anticipazioni puntata di martedì 27 marzo 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 27 marzo 2018: Bill (Don Diamont) riesce a convincere Thomas (Pierson Fodè) che Caroline (Linsey Godfrey) morirà presto per via di una rara malattia autoimmune… Bill invita Thomas, vista la “malattia” di Caroline, a tornare insieme alla ragazza per il bene di suo figlio Douglas. Thomas, non sapendo che si tratta di una pura invenzione, resta sconvolto… Steffy (Jacqueline ...

Beautiful : RIDGE IN CARCERE - ecco chi vuole proteggere… [anticipazioni americane] : Nelle prossime puntate americane di Beautiful, come già vi avevamo riportato, RIDGE Forrester verrà arrestato e, una volta in prigione come sospettato per il tentato omicidio di Bill Spencer, l’uomo ad un certo punto deciderà di proteggere qualcuno: Quinn Forrester! La designer non ha un vero alibi per il momento dello sparo a Bill: furiosa con l’editore per la rabbia riservata a Wyatt e dopo aver manifestato il suo rancore ad Eric, ...

Beautiful - anticipazioni americane : un addio inaspettato : anticipazioni Beautiful, puntate americane: è stata Pam a sparare a Bill? Intrighi, passioni, vendette, nuovi amori: tutto questo è Beautiful, una delle soap più longeve della storia della televisione. Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano un addio inaspettato: Courtney Hope, l’attrice che interpreta Sally Spectra, lascerà la soap. Il suo è un addio o un arrivederci? E’ stata la stessa attrice a dare l’annuncio ...

Anticipazioni Beautiful - trame americane : Bill Spencer in pericolo di vita Video : Eccoci con un nuovissimo appuntamento che riguarda Beautiful [Video]. La serie televisiva in onda in Italia da circa 30 anni continua a tenere incollati alla TV milioni di telespettatori, intenti a re le vicende amorose degli Spencer dei Forrester. Nelle attuali puntate italiane, Bill ha visto il ritorno in America di sua sua nipote Carolina. La giovane, dopo la separazione da Thomas si è trasferita insieme a Duglas da sua madre a Parigi ...

Anticipazioni Beautiful - trame americane : Bill Spencer in pericolo di vita : Eccoci con un nuovissimo appuntamento che riguarda Beautiful. La serie televisiva in onda in Italia da circa 30 anni continua a tenere incollati alla TV milioni di telespettatori, intenti a seguire le vicende amorose degli Spencer dei Forrester. Nelle attuali puntate italiane, Bill ha visto il ritorno in America di sua sua nipote Carolina. La giovane, dopo la separazione da Thomas si è trasferita insieme a Duglas da sua madre a Parigi cercando ...

Beautiful : BILL AMA STEFFY ma fa una promessa a… [Anticipazioni americane] : Come c’era da immaginare, nelle attuali puntate americane di Beautiful, Liam Spencer non è stato affatto felice di aver scoperto che il padre BILL aveva fatto una proposta sentimentale a sua moglie STEFFY la notte in cui poi gli hanno sparato. Ve lo avevamo anticipato: Hope ha deciso di informare Liam dell’accaduto, mandando su tutte le furie STEFFY che non solo si è risentita con Brooke per aver di nuovo riferito alla figlia le ...