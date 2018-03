Bastano 21 giorni per rinascere Iniziate con queste buone abitudini

huffingtonpost

(Di mercoledì 28 marzo 2018)ventunoper renderci più giovani, più in salute, più longevi. Il trucco non si nasconde nell'ultima dieta del momento, ma in un percorso che mira a far raggiungere, entro breve tempo, il benessere fisico e mentale. Lo hanno studiato Franco Berrino, medico ed esperto di alimentazione, Daniel Lumera, riferimento internazionale nella pratica della meditazione, e David Mariani, allenatore specializzato nella riattivazione dei sedentari e lo hanno raccontato nel libro "Ventunoper", edito da Mondadori."Arrivare in età avanzata in piena salute non è questione di fortuna, è una possibilità alla portata di tutti, che si costruisce sulle scelte quotidiane - affermano gli autori -. Mantenerci in salute è una scelta di giustizia: non abbiamo il diritto di far pesare le nostre malattie sugli altri, di togliere ...