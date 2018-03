Basket | FIBA Europe Cup 2018 | Avellino vince | Venezia perde | ma entrambe volano in

oasport

: FIBA Europe Cup – La Sidigas liquida Utena nel secondo quarto: è semifinale - GLI INFORMATI -… - Glinformati : FIBA Europe Cup – La Sidigas liquida Utena nel secondo quarto: è semifinale - GLI INFORMATI -… - VAVEL_Italia : Fiba Europe Cup: Avellino passeggia con Utena e approda in semifinale - sehmagazine : ?? @dinamo_sassari rimasta in corsa solo per i #Playoff. Fuori dalla @FIBAEuropeCup, il Banco non può più fallire… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) L’Italia porta due squadre nelle semifinali diCup. Reyere Sidigassono tra le migliori quattro squadre della manifestazione. I veneti ora affronteranno gli olandesi Donar Groningen, mentre gli irpini se la vedranno con i danesi del Bakken Bears. C’è davvero la grande possibilità di un derby tutto italiano in finale. Sconfitta, ma felice. La Reyer cede sul campo dei russi del Nizhny Novgorod per 94-90, ma grazie al +10 del match d’andata è lei a passare il turno. Ottima prestazione in casadi MarQuez Haynes, che mette a referto 21 punti e contributo importante arriva anche dai due italiani Andrea De Nicolao (17) e Paul Biligha (16). Ai russi non basta una clamorosa prova da 38 punti di Stevan Jelovac. Primo tempo equilibrato con la Reyer che prova a tentare l’allungo a metà secondo quarto, quando tocca il +7 (37-45), ...