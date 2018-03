Basket | Champions League 2018 | il resoconto dopo i match di andata dei quarti di finale

oasport

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Tra ieri e oggi si sono disputate le partite valide per il primo turno deididelladi2017-: solo settimana prossima, però, con la partita di ritorno, avremo il quadro completo delle formazioni che accederanno alla Final Four nel mese di maggio. La netta vittoria in trasferta di ieri ha messo l’Ucam Murcia in un’ottima posizione in vista della sfida di ritorno contro il Pinar Karsiyaka. La formazione turca non è riuscita a contrapporsi in maniera concreta agli spagnoli, che sono riusciti a fare la differenza già nei primi due, nonostante fossero in trasferta. Alla fine, il successo è maturato con il punteggio di 65-79, un risultato difficile da ribaltare al ritorno considerando il fattore campo e la netta differenza che si è vista sul campo. Hanno giocato ieri anche Mhp Riesen Ludwisburg e Medi Bayreuth: anche in questo caso ...