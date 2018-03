Baselworld 2018 | gli orologi classici conquistano la fiera

gqitalia

: A Baselworld la ripresa degli orologi tra e-commerce e nuovi progetti - kuma88it : A Baselworld la ripresa degli orologi tra e-commerce e nuovi progetti - solostyleit : A Baselworld la ripresa degli orologi tra e-commerce e nuovi progetti - LaunchmetricsIT : Oggi si conclude l'edizione 2018 di @Baselworld e vogliamo raccontare come abbiamo supportato un #brand di… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Numero degli espositori dimezzato e date accorciate: a dispetto dell’entusiasmo ancora ostentato dagli organizzatori, viene da chiedersi quale sia l’attuale stato di salute di quella che, fino a poco tempo fa, è sempre stata considerata la più importantedell’orologeria:. La verità è che, almeno per quello che riguarda i grandi brand, tutti raggruppati in un unico padiglione (per altro, portato da tre a due piani), le novità non sono mancate: certo, fatte alcune rare eccezioni, niente di particolarmente sbalorditivo, ma le maison paiono avere le idee chiare, puntando su collezioni più razionalizzate e su novità basate su rielaborazioni dei più fortunati modelli didel passato. Patek Philippe La maison diventa più digital (lo sbarco su Instagram, a pochi giorni dall’inizio della, fornisce una rara anticipazione delle sue novità) e ...