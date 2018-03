Banca Progetto | crediti alla clientela e raccolta diretta in forte espansione nel 2017

Banca IFIS - depositato il progetto di fusione di IFIS Leasing : Teleborsa, - A seguito dell'autorizzazione ricevuta da Banca d'Italia, Banca IFIS ha depositato il progetto di fusione per incorporazione di IFIS Leasing in Banca IFIS . Il perfezionamento della ...

Banca IFIS - depositato il progetto di fusione di IFIS Leasing : A seguito dell'autorizzazione ricevuta da Banca d'Italia, Banca IFIS ha depositato il progetto di fusione per incorporazione di IFIS Leasing in Banca IFIS . Il perfezionamento della fusione avverrà ...

Banca IFIS - CdA approva progetto di bilancio 2017 e proposta dividendo : Banca IFIS ha approva to il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2017 ed ha confermato i risultati preliminari presentati l'8 febbraio scorso . É stato inoltre proposto all' Assemblea degli ...

CN : ritirata iniziativa segreto Banca rio - controprogetto archiviato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Credito alle PMI - Confesercenti con Banca Progetto per programma "Fintech Credito" : Confesercenti e Banca Progetto insieme per agevolare l'accesso al Credito alle PMI appartenenti ai settori del commercio, turismo e servizi. È questo l'obiettivo del Progetto innovativo denominato " ...

La Banca di Facebook : Ecco l’ambizioso progetto di Zuckerberg : Facebook Banca? Forse in ballo un grosso progetto per creare un istituto Bancario per servire oltre 2 miliardi di utenti Facebook si butta anche sulle banche. Nuovo metodo di pagamento, Banca o criptovaluta in vista? Ad Ottobre 2017, senza colpo ferire, Facebook ha comprato una licenza Bancaria in Irlanda e sebbene la notizia sia rimasta […]