Balotelli diventa ' procuratore per un giorno' per il suo Milan

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Mariosempre lui, un ragazzo passionale ed emotivo nel bene e nel male che ha lasciato il segno ovunque ha giocato, ma che conserva dentro di se una fede calcistica che nutre fin da quando era bambino: il. I colori rossoneri per Mario rappresentano il sogno che ogni bambino sostiene da quando inizia ad avvicinarsi al calcio ed inizia a mostrare le proprie preferenze tifando per una squadra. In tal senso, a nulla vale giocare in giro per il mondo, la passione per la tua squadra del cuore resta. Peccato che quando arrivi a coronare il tuo sogno sei ancora troppo giovane e non sai capitalizzare al meglio tutte le tue aspettative, poi nel caso di Marioil suo storicoRaiola ha impostato un percorso diverso e, giustamente, l'ha spostato dai riflettori per farlo tornare al giocatore che ha dimostrato di essere ad inizio carriera: lo sta facendo in quella ...