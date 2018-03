Ballando con le stelle | il ballerino in coppia con Ciacci | Chissà che polemiche

Ballando con le stelle : Gessica Notaro racconta la sua rinascita : Gessica Notaro a Ballando con le stelle: la rinascita dopo la brutale aggressione Milly Carlucci non sbaglia un colpo: la tredicesima edizione di Ballando con le stelle si sta rivelando un successo nonostante l’agguerrita concorrenza di C’è posta per te condotto da Maria De Filippi. Una delle concorrenti più talentuose di Ballando con le stelle 13 è Gessica Notaro, tristemente nota alle cronache per la brutale aggressione subita il ...